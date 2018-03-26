Смартфон OnePlus 6 – названы характеристики

26 марта 2018, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ назвали спецификации смартфона OnePlus 6, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080х2280 точек и соотношение сторон 19:9.Основная камера окажется двойной – модули 16Мп+20Мп, а фронтальная будет 20Мп.В качестве аппаратной платформы «на борту» предусмотрен Qualcomm Snapdragon 845 + 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3450 мАч. Работать «трубка» будет под управлением Android 8.1.Анонс OnePlus 6 намечен на июнь месяц. В продаже терминал появится по цене $749. О дате рилиза, судя по всему, пока еще говорить преждевременно.