Карл Пей рассказал, каким будет OnePlus 6

2 апреля 2018, 12:45

Авторитетный специализированный ресурс The Verge опубликовал, судя по всему, первое подлинное изображение смартфона OnePlus 6, который пока что не был представлен официально.

Кроме того, журналисты побеседовали с сооснователем компании, Карлом Пей (Carl Pei), который раскрыл некоторые подробности об этом терминале.Так, судя по всему, грядущая новинка таки будет обладать вырезом на экране под селфи-камеру и датчики по типу, как это было сделано у iPhone X. Кроме того, экран у этого терминала получит самое высокое соотношение дисплея и передней панели среди всех существующих смартфонов OnePlus.Диагональ дисплея – 6,28 дюймов, а его разрешение 1080х2280 точек, соотношение сторон 19:9. Основная камера окажется двойной – модули 16Мп+20Мп.В качестве аппаратной платформы заявлен чип Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Кроме того, отмечается аккумулятор на 3450 мАч и Android 8.1 «из коробки».В продаже новинка появится по цене $749.Анонс терминала намечен на июнь.