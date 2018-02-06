OnePlus готовит к анонсу смартфон OnePlus Х2

6 февраля 2018, 15:15

Судя по всему, китайская компания OnePlus готовит анонс смартфона OnePlus Х2.



Об этом пишут сразу несколько авторитетных китайских СМИ.

В основе грядущей новинки окажется чип Snapdragon 835, тактовая частота которого до 2,45 ГГц. Кроме того, «на борту» будет предусмотрен Adreno 540, а еще интегрированный сотовый модем X16 LTE. Объем оперативной памяти - 4 ГБ.Объем встроенной пользовательской – 32 либо 64 ГБ.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов.Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 8Мп.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Точная дата анонса пока не приводится. О цене также никакой информации нет.