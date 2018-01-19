Компания Razer готовит анонс своего второго смартфона

19 января 2018, 10:45

А вот компания Razer, судя по всему, готовит анонс своего второго смартфона, который должен оказаться наследником нашумевшего Razer Phone.

Новинка будет представлена в сентябре.Об этом пишет авторитетный специлизированный ресурс FrAndroid.Согласно сведениям этого источника, новый смартфон получит незамысловатое название Razer Phone 2, и выйдет одновременно с коммерческой версией концепта Project Linda, дебют которого состоялся в рамках выставки CES2018 в Лас-Вегасе.Среди известных на данный момент особенностей отмечается повышенная производительность в сравнении с оригиналом + экран 2К и процессор Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти ожидается на уровне 8 ГБ.О стоимости, судя по всему, пока говорить преждевременно.