Razer представила свой первый игровой смартфон

3 ноября 2017, 13:15

Как и было обещано ранее, компания Razer на официальном уровне анонсировала свой первый игровой смартфон - Razer Phone.



Одной из интересных его возможностей называется поддержка технологии UltraMotion, которая на практике способна обеспечить гладкую графику с частотой 120 Гц.

В основе новинки чип Snapdragon 835. Объем оперативной памяти 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Слот для карт microSD также предусмотрен.Диагональ дисплея – 5,72 дюйма, а его разрешение 1440х2880 точек.Отдельно также отмечен сканер отпечатков пальцев.Емкость аккумулятора 4000 мАч.Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, известно о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1.Стоимость новинки в США - $700. В странах Европы аппарат обойдется дороже – порядка 750 евро.Релиз намечен на 17 ноября.