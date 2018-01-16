RAZER CES 2018.Project Linda: концептуальный гибрид лэптопа и Android-смартфона

16 января 2018, 11:45

Razer представляет Project Linda, 13.3-дюймовый Android-лэптоп на базе смартфона Razer Phone.

Концепт-гибрид знаменует новую эпоху для персональных устройств Razer, представляя удобства платформы Android в формате компактного и удобного ноутбука.



Razer Phone размещается в передней части корпуса устройства, где обычно находится тачпэд, и включается нажатием одной кнопки. Производительность системы обеспечивает мобильный процессор смартфона - Qualcomm Snapdragon 835 и 8 GB оперативной памяти. Подключившись к док-станции, смартфон превращает ее в полноценный ноутбук, и его дисплей (5.7”) в дальнейшем используется как тачпэд или вспомогательный экран для доступа к приложениям, инструментам и прочим функциям.



Полноразмерная клавиатура Project Linda открывает широкие возможности для игр, интернет-серфинга и работы с документами, чему так же способствуют выделенные кнопки навигации, поиска и выбора приложений.



Подсветка Razer Chroma станет отличным подспорьем в ситуации, когда естественного освещения недостаточно, пользователь так же может создать индивидуальную схему из 16 миллионов цветов. Для того, чтобы довершить ощущение от работы с лэптопом, установленный в доке телефон можно использовать в качестве тачпэда и подключить к нему мышь.



Толщина цельнометаллического корпуса Project Linda составляет всего 15 мм, общий вес - 1.25 кг вместе с подключенным телефоном. 120-Герцовый дисплей Razer Phone дополняется 13.3-дюймовым Quad HD тач-экраном док-станции, обеспечивающим плавное и четкое изображение. Внутри устройства - батарея на 53.6 Ватт-час, способная трижды зарядить подключенный телефон (с батареей 4000 мАч), а так же 200 Гб долговременной памяти. Среди прочих особенностей Project Linda – 3.5 мм разъем типа "джек", разъем USB-A, разъем для питания USB-C, 720p вебкамера и сдвоенный микрофон.



Project Linda призван объединить удобство мобильных устройств и практичность лэптопов. Высокая производительность и двойные динамики Razer Phone превосходно сочетаются с большим экраном, клавиатурой и емкой батареей Project Linda, дабы создать совершенный гибрид для игр, креативной деятельности и продуктивной работы.



Компания Razer 7 лет подряд удостаивалась официальной награды “Best of CES” за такие инновационные проекты, как Razer Switchblade (2012), планшет Razer Edge (2013), Project Christine (2015), Razer Blade Stealth и Core (2016). Ежегодно свыше 4,000 компаний соревнуются за различные титулы на CES, самой престижной выставке технологий в мире.