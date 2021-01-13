Razer показала концепт игровой кабины

13 января 2021, 14:15

Компания Razer в рамках выставки CES 2021 представила концепт игровой кабины полного погружения, оснащённой 60-дюймовым сворачивающимся OLED-дисплеем. Идея получила название Project Brooklyn.

В основе Project Brooklyn используется кресло Razer Iskur, с корпусом из углеродного волокна, кожаным сиденьем и технологией тактильной отдачи Razer Hypersense. Кресло оснащено встроенным столом, крепящемся к подлокотникам, а также выдвижной рамой, на которой закреплён сворачивающий и прозрачный панорамный OLED-дисплей с диагональю 60 дюймов.



В игровом «троне» предусмотрена подставка для ног, а также RGB-освещение Razer Chroma. Последнее сможет синхронизироваться со множеством игр, позволяя ещё глубже погрузиться в виртуальные миры.



К сожалению, Project Brooklyn является только концептом. Готового прототипа компания не создала. Однако Razer сообщила, что продолжит развивать идею, консультируясь с ведущими представителями киберспортивной сцены, а также лидерами мнений, чтобы в конечном итоге создать удобное, практичное и эффективное решение.

На данный момент задача Project Brooklyn состоит в том, чтобы продемонстрировать идею возможности полного погружения в игру и создания осязаемого игрового окружения за счёт подсветки и тактильной обратной связи. Воплотится ли концепт в реальный продукт — покажет время.

(С) 3dnews.