Project Sophia и Enki Pro HyperSense - концепт модульного игрового стола

10 января 2022, 10:45

Razer представил свое видение будущего игр и домашних компьютеров с помощью Project Sophia, первого в мире концепта настоящего игрового стола, и Enki Pro HyperSense, передового игрового кресла со встроенной высокоточной тактильной системой от D-BOX.

Как Project Sophia, так и Enki Pro HyperSense, созданные передовым отделом исследований и разработок компании Razer, представляют собой новые инновационные решения, позволяющие поднять уровень любого домашнего сетапа.

Поскольку работа из дома стала неотъемлемой частью жизни, многие люди сталкиваются с проблемой установки своих компьютеров для различных видов использования, требуемых от их систем в течение дня. От чисто офисного оборудования до игрового или сетапа для стриминга - для каждого вида использования требуется множество дополнительных периферийных устройств и приспособлений, которые улучшают и совершенствуют работу.



Модульная конструкция с высокой степенью адаптации позволяет пользователям быстро изменять конфигурацию своего рабочего пространства в соответствии с поставленными задачами - будь то работа с электронной почтой и документами Word, уничтожение врагов на пути к цели в играх или стриминг для зрителей на Twitch со своей командой - Project Sophia обеспечивает беспроблемное решение всех этих задач.



Центральным элементом гибкости Project Sophia является легко модифицируемый стол, способный поддерживать до 13 отдельных модулей для бесчисленного уровня персонализации. Это позволяет конфигурировать каждую секцию с помощью множества специфических компонентов, таких как дополнительные экраны, средства мониторинга системы, сенсорные панели горячих клавиш, графические планшеты и аудиомикшеры, или даже внешние карты захвата, так что пользовательский сетап может быть перенастроен в считанные секунды для любой ситуации.

В основе Project Sophia лежит специализированная печатная плата, оснащенная самыми современными компонентами, включая новейший процессор Intel и графический процессор NVIDIA для поддержки самых ресурсоемких задач. Чтобы максимально использовать пространство стола, все это размещено в тонком корпусе, который магнитами крепится под стеклянной столешницей и может быть так же легко снят для установки новых обновлений, что позволяет пользователю быстро создать систему, необходимую для выполнения поставленной задачи.

Модули были разработаны для всех типов пользователей: создатели контента могут подключить сенсорные дигитайзеры, планшеты и творческие инструменты ввода для оптимизации горячих клавиш и макросов, а геймеры могут сосредоточиться на модулях для высококачественного звука и впечатляющей визуальной производительности, добавив систему THX Surround Sound и монитор с высокой частотой обновления. Стримеры могут превратить Project Sophia в полноценную вещательную установку с камерой, микрофоном и управлением потока, а те, кто ищет более эффективную рабочую среду, могут эффективно и комфортно работать в режиме многозадачности с помощью модуля горячих клавиш, беспроводного зарядного устройства и подогревателя чашек. Для большего погружения и персонализации просторный стол выложен светодиодами, которые можно синхронизировать с экосистемой Razer Chroma RGB, и оснащен OLED-дисплеем нового поколения с самоподсвечивающимися пикселями и новейшими технологиями, обеспечивающими более яркое и четкое изображение для максимальных впечатлений от просмотра с диагональю 65".



Благодаря высоко адаптируемой и универсальной конструкции Project Sophia способен обеспечить оптимальную конфигурацию для игр, творчества, потокового вещания и работы, объединяя множество традиционных настроек в одном рабочем столе.

Также сегодня было объявлено о выпуске Enki Pro HyperSense, передового игрового кресла с высокоточной тактильной отдачей, позволяющего пользователям ощутить новое измерение погружения в игру. Основанное на популярном дизайне кресла Enki Pro, Enki Pro HyperSense оснащено блоком тактильной обратной связи, разработанным совместно с D-BOX, для обеспечения наиболее аутентичной и реалистичной обратной связи во время игры, а также интегрированным подголовником Chroma RGB, который позволяет пользователям персонализировать свое кресло во время использования.