Kaira Pro и Kaira - Razer расширяет свою линейку продуктов для PlayStation5

29 ноября 2021, 13:15

Razer объявил о расширении своей быстро растущей линейки консолей серией новых беспроводных гарнитур и подставок для зарядки контроллеров для PlayStation5.



Черно-белые мотивы и фирменные синие акценты новых гарнитур Kaira призваны соответствовать современному стилю консоли PlayStation5 и беспроводного контроллера DualSense.

Также в продажу поступила подставка для быстрой зарядки Razer, выполненная в нескольких сочетающихся цветах, чтобы создать идеальную пару с беспроводным контроллером PS5 DualSense для любого геймера.



Беспроводная гарнитура Razer Kaira Pro Dual Wireless с тактильной отдачей обеспечивает настоящее погружение в игру на консоли. Это первая беспроводная гарнитура Razer для PlayStation5, оснащенная Razer HyperSense - интеллектуальной тактильной технологией, которая обеспечивает богатую, реалистичную сенсорную отдачу на основе аудиосигналов, позволяя геймерам полностью погрузиться в игровой процесс. Razer Kaira Pro оснащены проверенными временем 50-миллиметровыми динамиками Razer TriForce Titanium, обеспечивающими абсолютную четкость звука, и при этом достаточно легкими, чтобы обеспечить комфорт при длительном использовании.



Улучшая общение в игре благодаря съемному суперкардиоидному микрофону Razer HyperClear, Razer Kaira Pro фокусируется на четком распознавании голоса, подавляя нежелательные фоновые шумы для достижения большей чистоты голоса. Беспроводная гарнитура также имеет встроенный микрофон для мобильного использования, предоставляя пользователям возможность подключения к мобильным устройствам через Bluetooth, а также к PS5, PS4, ПК и другим устройствам, имеющим порт USB-C или USB-A, через входящий в комплект адаптер USB-C Razer HyperSpeed 2,4 ГГц (адаптер USB-A входит в комплект).

Некоторые из основных характеристик Kaira Pro включают:Razer HyperSense для сенсорной обратной связи и повышенного погружения в игру50-мм динамики Razer TriForce Titanium для высококлассного звучанияСъемный суперкардиоидный микрофон Razer HyperClear для мощного, реалистичного звукаRazer SmartSwitch для переключения между 2,4 ГГц и BluetoothРаботает с Razer™ Chroma RGB, настраиваемым через мобильное приложение Razer Chroma RGB Mobile App