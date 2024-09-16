Razer Kraken V4 - новая линейка игровых гарнитур

16 сентября 2024, 18:15

Razer объявляет о выпуске игровых гарнитур Razer Kraken V4 и Razer Kraken V4 X.



Опираясь на наследие, которое насчитывает более 12 лет с момента выпуска первой гарнитуры Razer Kraken и насчитывает более 20 миллионов реализованных устройств по всему миру, эти гарнитуры являются новейшим развитием знаменитой линейки Kraken от Razer.



Известная тем, что переосмыслила захватывающее игровое звучание, линейка гарнитур Kraken V4 предлагает инновационные функции, потрясающие световые эффекты и разнообразные возможности подключения, обеспечивая геймерам максимальное погружение в игровой процесс.

Razer Kraken V4 поддерживает беспроводное соединение Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth и проводное USB, обеспечивая бесперебойное воспроизведение звука на всех устройствах, включая ПК, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck и мобильные устройства. Эта универсальность обеспечивает полное погружение в игру благодаря сверхбыстрой беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц, Bluetooth или проводному USB-подключению для непрерывного игрового процесса.



Выдвижной сверхширокополосный микрофон Razer HyperClear с технологией, разработанной на основе удостоенного наград Razer BlackShark V2 Pro, обеспечивает невероятную детализацию голоса. Охватывая более широкий диапазон частот, этот микрофон нового поколения обеспечивает высокое качество передачи голоса профессионального уровня для четкого и естественного общения, а в убранном состоянии он полностью скрывается в чашке наушников для элегантного, ненавязчивого вида.



Оснащенная запатентованными 40-миллиметровыми излучателями Razer TriForce с титановым покрытием диафрагм, гарнитура Kraken V4 воспроизводит исключительные высокие, средние и низкие частоты, не размывая их, обеспечивая насыщенное звучание для более глубокого погружения в игру. Трехкомпонентная конструкция излучателей обеспечивает мощный, динамичный звук, который подчеркивает каждый игровой момент.



Благодаря технологии THX Spatial Audio, Kraken V4 предлагает передовой объемный звук 7.1, обеспечивающий реалистичное позиционное звучание, оптимизирующее звуковой дизайн игр. Кроме того, благодаря расширенной звуковой сцене и индивидуальным настройкам игровых профилей THX для более чем 60 популярных игр, геймеры могут погрузиться в действие с индивидуальными настройками звука, которые оживляют каждую деталь.

Kraken V4 оснащена кнопкой баланса игры/чата на корпусе чашки наушников, которая не только позволяет быстро настраивать звук на лету, но и обеспечивает точный контроль над сочетанием громкости игрового звука и голосовых переговоров. Благодаря этому игроки могут легко регулировать и балансировать уровни громкости между игровыми звуками и чатом, чтобы избежать перегруженности звука в критические моменты игры.



Kraken V4 — первая игровая гарнитура Razer с 9-зонной подсветкой чашек наушников на базе Razer Chroma™ RGB. Доступ к 16,8 миллионам цветов позволяет создавать новые великолепные световые эффекты, включая пресеты «Колесо», «Звездное сияние» и «Огонь», которые ранее были недоступны при использовании однозонной подсветки. Пользователи могут настроить каждую отдельную зону освещения с помощью Chroma Studio, применить предпочтительные настройки и наблюдать за тем, как подсветка беспрепятственно работает с более чем 300 играми и 500 устройствами более чем 50 партнеров.



Дополняя беспроводной Kraken V4 были выпущены Razer Kraken V4 X — проводная игровая гарнитура с RGB-подсветкой, обеспечивающая длительный комфорт и аналогичные возможности погружения в звук.

Kraken V4 X оснащены 40-миллиметровыми излучателями Razer TriForce для мощного и реалистичного звука, а также выдвижным кардиоидным микрофоном Razer™ HyperClear для улучшенного захвата голоса. Благодаря улучшенному объемному звуку 7.1 Kraken V4 X обеспечивает реалистичную акустику, оптимизируя звуковое сопровождение игр. Гиюридное покрытие из ткани и искусственной кожи амбушюр из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают превосходный комфорт и шумоизоляцию, позволяя геймерам наслаждаться часами непрерывного игрового процесса. Конвертируемый кабель Type C и Type A обеспечивает универсальность гарнитуры для разных платформ, а также поддерживает технологию Razer Chroma™ RGB для большей визуальной кастомизации.