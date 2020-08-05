Новая игровая гарнитура Razer Blackshark V2

5 августа 2020, 9:15

С новыми 50 мм динамиками TriForce, кардиоидным (направленным) микрофоном HyperClear и продвинутым пассивным шумоподавлением, BlackShark V2 — это новая эталонная киберспортивная гарнитура, усовершенствованная с помощью новых игровых профилей THX Spatial Audio.



Razer, ведущий мировой лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о выпуске киберспортивной гарнитуры Razer BlackShark V2. Благодаря совершенно новым 50 мм динамикам Razer TriForce Titanium, направленному микрофону Razer HyperClear с USB звуковой картой, усовершенствованному пассивному шумоподавлению и игровым профилям THX Spatial Audio, BlackShark V2 становится лидером мультиплатформенных игровых гарнитур. Она разработана и протестирована совместно с лучшими киберспортсменами мира.



В киберспорте четкость звука и коммуникаций — это самое главное. От возможности услышать малейший звуковой сигнал и четко координироваться с товарищами по команде зависит, будешь ли ты греться в лучах славы или останешься строкой в списке участников турнира. Для Razer BlackShark V2 компания Razer разработала совершенно новый 50-мм динамик, который в сочетании с новым настраиваемым микрофоном и превосходными наушниками с пассивным шумоподавлением делает владельца этого устройства очень опасным противником в киберспорте. Чистый звук, четкая связь и минимальный внешний шум – беспощадное трио.



«Работая с про-игроками, мы определили ключевые области, в которых киберспортивные гарнитуры необходимо улучшить — позиционированное аудио (объемный звук), четкость связи и шумоподавление», — говорит Элвин Чанг, старший вице-президент подразделения периферийных устройств Razer, — «Внедрив в BlackShark V2 решения по этим трем областям, мы создали потрясающую гарнитуру. А добавив новые игровые профили THX, мы сделали грозное непобедимым».



Razer BlackShark V2 оснащены совершенно новыми запатентованными 50-мм динамиками Razer TriForce Titanium. Благодаря мембранам с титановым покрытием в ультрасовременном запатентованном дизайне динамики TriForce Titanium разделяют звуковые частоты и позволяют настраивать под себя верхний, средний и низкий диапазоны и выдавать более чистые высокочастотные звуки, богатые средние и мощные басы.



Драйверы TriForce дополнены THX Spatial Audio — передовым решением для объемного звука, обеспечивающим точность и реалистичный звук в игре, а также совместимым с 5.1 и 7.1 стереозвуком. Усовершенствованные пространственные алгоритмы THX и технология моделирования окружения в сочетании с необычайными возможностями пользовательской настройки обеспечивают 360-градусный звуковой ландшафт, индивидуально настроенный под слух каждого игрока. THX Spatial Audio позволяет легко и просто определять местонахождение противников, уворачиваться от шальных пуль и обнаруживать ближние угрозы, предоставляя геймерам и киберспортсменам нашумевшее «незаслуженное преимущество» Razer.



Четкая коммуникация в пылу битвы — ключ к победе, поэтому для BlackShark V2 Razer разработали кардиоидный (направленный) микрофон HyperClear с USB-звуковой картой. Микрофон HyperClear настроен на более четкий захват голоса, устраняя шумы сзади и сбоку, чтобы речь звучала четче. Конструкция съемного микрофона с открытым корпусом обеспечивает минимальные помехи для более точного захвата и воспроизведения вашего голоса.



Дополнительная звуковая карта с USB обеспечивает расширенные возможности управления микрофоном для дальнейшей настройки. Благодаря таким функциям, как Mic Boost, Voice Gate, нормализация громкости, эквалайзер микрофона и шумоподавление, игроки могут настраивать воспроизведение голоса так, чтобы свести к минимуму шум от окружения, мешающий коммуникации команды.



В турнирных играх, будь то дома, в локальном турнире или на главной сцене финала чемпионата, посторонний шум весьма нежелателен. Трудно уловимые сигналы от других игроков и звуки окружения вы можете попросту не услышать, если гарнитура не защищает от внешнего шума. Усовершенствованные свойства пассивного шумоподавления для BlackShark V2 стали возможны благодаря дизайну овальных амбушюров, полностью закрывающих ушную раковину, обладающих плюшевой подкладкой и обтянутых искусственной кожей. Это создает что-то вроде плотной прокладки между BlackShark V2 и головой пользователя, сводя к минимуму навязчивые внешние звуки.



Благодаря ультрамягкой дышащей пене с эффектом памяти амбушюры также минимизируют нагрев и потоотделение, обеспечивая комфорт даже во время длительных интенсивных игровых сессий. Мягкое и пышное оголовье на легкой раме из нержавеющей стали делает конструкцию гибкой и чрезвычайно прочной, она почти не зажимает голову, а весит всего в 262 г.



Team Razer, киберспортивное подразделение Razer, работает со многими лучшими в мире командами и про-игроками над созданием новых высокопроизводительных периферийных устройств, ориентированных на киберспорт. Команда стремится расширить границы производительности и обеспечить конкурентное преимущество. В начале работы над BlackShark V2 Team Razer вместе с несколькими киберспортсменами провела тестирование гарнитуры, а их отзывы помогли отладить дизайн и функции.



Razer BlackShark V2 — лишь один из многих продуктов, разработанных с использованием отзывов киберспортсменов. Прислушиваясь к геймерам и используя их фидбек для работы с новыми устройствами, Razer зарекомендовал себя как лидер в производстве киберспортивной игровой периферии для профи.

После выхода 6 августа THX Game Profiles смогут проникнуть еще глубже в разные игры. Благодаря специальным настраиваемым профилям для игр, сертифицированным их разработчиками, THX Game Profiles позволяет игрокам наслаждаться таким звуком игр, каким он на самом деле и задумывался — он получится реалистичным и с эффектом погружения.



Игровые профили THX имеют два различных режима: режим окружения (THX Environmental Mode) для реалистичного звучания и эффекта погружения и соревновательный режим (THX Competitive Mode), с большим упором на наводку и ориентирование в пространстве, чтобы быстрее и точнее определить, где находится противник.



Игровые профили THX на данный момент поддерживают 18 самых популярных многопользовательских соревновательных игр, в том числе Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Call of Duty: Modern Warfare и другие – и еще больше должно появиться в ближайшие месяцы. Работая напрямую с геймдизайнерами, Razer использует профили игр THX, чтобы позволить разработчикам каждой игры заранее создавать отдельные технические характеристики для разного игрового окружения — от эха в коридорах до больших открытых площадок. Добавьте к этому пользовательские настройки, доступные через саму технологию THX Spatial Audio, и геймеры смогут настроить свой игровой звук до совершенства.



Благодаря 3,5-мм соединению Razer BlackShark V2 совместим с любым устройством с 3,5-мм разъемом, включая PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и многие мобильные устройства. Дополнительная звуковая USB карта совместима только с ПК под управлением Windows 10.