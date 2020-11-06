Беспроводная гарнитура Razer Kaira Pro для Xbox Series X/S оценена в $150

Компания Razer анонсировала беспроводную гарнитуру накладного типа Kaira Pro, разработанную для пользователей, увлекающихся играми, в том числе консольными и мобильными.
В новинке применены 50-миллиметровые излучатели Razer TriForce Titanium, обеспечивающие диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. Чашки украшены фирменной многоцветной подсветкой Razer Chroma RGB.
Реализована технология Xbox Wireless, что позволяет использовать гарнитуру с игровыми консолями Microsoft Xbox Series X/S. Для обмена данными с персональными компьютерами потребуется адаптер Xbox Wireless Adapter for Windows 10.
Кроме того, наушники поддерживают беспроводную связь Bluetooth 5.0, благодаря чему могут подключаться к смартфонам. Радиус действия в этом случае достигает 10 метров.
Гарнитура получила съёмный микрофон Razer HyperClear Supercardioid Mic, установленный на регулируемой штанге. Предусмотрен также дополнительный скрытый микрофон для ведения переговоров при подключении наушников к смартфону через Bluetooth 5.0.
(С) 3dnews