Первая в мире гарнитура для Xbox One с поддержкой технологии HyperSense

22 октября 2019, 9:45

Razer объявляет о выходе Razer Nari Ultimate for Xbox One – первой в мире гарнитуры для Xbox One с технологией отдачи.

Nari Ultimate для Xbox One поддерживает технологию HyperSense и предлагает пользователям непревзойденное погружение в игру и продвинутое звуковое позиционирование.

Razer HyperSense разрабатывалась совместно с Lofelt, инженерной компанией из Германии, специализирующейся на тактильных технологиях для передачи правдоподобных впечатлений от звука в играх и кино. В гарнитуре применяются специальные вибромоторы для обеспечения тактильной отдачи. В дополнение к этому звуковой сигнал проходит интеллектуальную обработку: система трансформирует колебания разных частот в динамические импульсы, позволяя пользователю в полной мере ощущить эффект от своих действий без необходимости подключения дополнительного оборудования или программного обеспечения.Задействуя тактильные ощущения, гарнитура позволяет по-новому взглянуть на игру. Razer HyperSense дополняет впечатления от ключевых событий – шаги противника будут восприниматься гораздо отчетливее, а мощный взрыв действительно ударит по ушам.“Гарнитура Nari Ultimate для Xbox One создавалась, чтобы открыть геймерам новое измерение,” говорит Алвин Чон, Старший вице-президент направления аксессуаров Razer. “При помощи Razer HyperSense, мы даем игрокам возможность совершенно по-новому взглянуть на их любимые тайтлы.”Razer Nari Ultimate для Xbox One разрабатывалась для продолжительного комфортного применения без каких-либо помех. В конструкции амбушюр применяется охлаждающий гель для снижения нагрева во время длительных сессий. Для большего удобства микрофон сделан выдвижным, функции быстрого отключения звука, а также интенсивности HyperSense и баланса игра/чат расположены на чаше. Автоматически регулироемое оголовье позволяет избежать лишних трудностей в настройке.В дополнение к этому Razer Nari Ultimate для Xbox One поддерживает Xbox Wireless. Прямое подключение к консоли не требует дополнительного передатчика, обеспечивая легкость установки. Гарнитура поддерживает Windows Sonic для большей правдоподобности звука.Razer Nari Ultimate вышла в Сентябре 2018 года и получила множество наград, в первую очередь за технологию Razer HyperSense, открывающую совершенно новую грань ощущений в играх. Razer Nari Ultimate для Xbox One делает эту технологию доступной для всех пользователей консоли от Microsoft.Рекомендованная стоимость 219.99 Евро