Nari от Razer - новейшая линейка гарнитур с тактильными ощущениями

28 сентября 2018, 13:45

Razer ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, представляет беспроводную гарнитуру Razer Nari Ultimate c применением продвинутой технологии тактильной отдачи Razer HyperSense.

Razer HyperSense разрабатывалась совместно с Lofelt, инженерной компанией из Германии, специализирующейся на создании тактильных технологий для передачи правдоподобных впечатлений от звука в играх и кино.“Деятельность Lofelt посвящена созданию первоклассных технологий тактильной отдачи, и их уровень соответствует звуку и изображению высокого качества, присущему современным устройствам.” говорит Даниель Бюттнер, генеральный директор Lofelt. “Сотрудничество с Razer – великолепная возможность продемонстрировать важность и ценность разработанной нами передовой технологии. Я в восторге от того, что мы первыми раскрываем истинный потенциал продвинутых тактильных технологий и с нетерпением жду, когда геймеры смогут выйти на новый уровень ощущений от игры при помощи Razer Nari Ultimate и технологий Lofelt.”Razer HyperSense использует тактильные приводы для создания многомерного эффекта отдачи, улучшая позиционное восприятие стереозвука. Технология работает со всеми форматами аудио в играх, кино и музыке, в реальном времени конвертируя звуковые сигналы в виброэффекты без дополнительной специфической настройки.Nari Ultimate создавалась с применением инновационных технологий для достижения максимального комфорта в ношении. Оголовье регулируется автоматически, чаши наушников сделаны подвижными для того, чтобы подходить под любые размеры головы. Амбушюры наполнены охлаждающим гелем, обеспечивающим гораздо более комфортную температуру, нежели традиционный материал с эффектом памяти. Также они снабжены скрытыми каналами для удобства при ношении очков.Razer Nari Ultimate, помимо прочего, использует технологию THX Spatial Audio, впервые представленную в Kraken Tournament Edition. Она создает реалистичный эффект глубины, симулируя круговой звук предельной четкости для максимального уровня восприятия игры. Гарнитура снабжена регулятором баланса игра/чат и совместима в проводном и беспроводном режимах с PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и мобильными устройствами.Сооснователь и генеральный директор Razer Минь-Лян Тан заявляет: “Razer неустанно разрабатывает инновационные технологии, чтобы обеспечить геймерам наилучшие впечатления от игрового процесса. Razer Nari Ultimate откроет им совершенно иную возможность почуствовать игру при помощи Razer HyperSense.”Razer Nari доступна в трех версиях: Razer Nari Ultimate, Nari, и Nari Essential. Описанная выше Razer Nari Ultimate предлагает наиболее полный спектр ощущений за $199.99. Razer Nari ценой в $149 лишена Razer HyperSense, но при этом полностью соответствует Razer Nari Ultimate по уровню комфорта, технологий и прочего. Razer Nari Essential сосредоточена на основных функциях беспроводной игры без задержек и сочетает THX Spatial Audio, комфортное регулируемое оголовье и амбушюры с наполнением из охлаждающего геля за $99.99.