Ученые изучают ледники с помощью ИИ — La Repubblica

27 мая 2025, 15:15

Точная оценка объема ледников планеты — одна из самых сложных научных задач для тех, кто работает в области климата и окружающей среды.

Нужно не только смоделировать ледники. Оценка повлияет на прогнозы, связанные с повышением уровня моря, доступностью пресной воды и экономическими последствиями климатического кризиса. В Италии ученые используют для точного картирования льда ИИ.



В настоящее время ледники обеспечивают около 25–30% повышения уровня моря. Темпы повышения ускоряются под воздействием глобального потепления. В частности, ледниковые массы засушливых регионов, таких как Анды, Гималайские и Каракорумские горные хребты, имеют решающее значение для выживания миллиардов людей. Эти ледники — естественные резервуары воды. Гигантские ледяные щиты на окраинах Гренландии и Антарктиды также играют важную роль: они содержат огромное количество пресной воды и напрямую взаимодействуют с океанами, способствуя стабильности (или нестабильности) полярных ледяных шапок.