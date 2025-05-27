Украина открывает новый газовый маршрут из Греции

27 мая 2025, 14:45

Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), одобрила участие Украины в международном газовом проекте, который позволит импортировать газ через Трансбалканский коридор из Греции в Украину.



Ориентировочно, Украина сможет импортировать 3 млн м³ в сутки.