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27 мая 2025, 14:45

Украина открывает новый газовый маршрут из Греции

Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), одобрила участие Украины в международном газовом проекте, который позволит импортировать газ через Трансбалканский коридор из Греции в Украину.

Ориентировочно, Украина сможет импортировать 3 млн м³ в сутки.  


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