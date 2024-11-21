Официальный анонс Razer Kraken V4 Pro

21 ноября 2024, 12:45

Мы рады представить Razer Kraken V4 Pro на RazerCon 2024 — свидетельство более чем 12-летнего наследия нашей культовой серии гарнитур Kraken, которая стала краеугольным камнем в области игрового звука.



Вслед за недавно выпущенными Kraken V4 и Kraken V4 X, Kraken V4 Pro с новаторским OLED блоком управления открывает новое измерение звукового погружения и управления, расширяя границы возможностей беспроводной игровой гарнитуры.



Наш путь в разработке Kraken V4 Pro был продиктован единым видением: создать гарнитуру, которая не только обеспечит непревзойденный звук, но и даст геймерам полный контроль над погружением в игровой процесс.

Центральным элементом этого видения является OLED концентратор управления. Его дизайн был вдохновлен аудиоусилителями и оснащен OLED-дисплеем, расположенным под эргономичным углом в 20 градусов. Блок управления выступает в роли централизованного командного пункта прямо под рукой, предлагая более 20 вариантов настройки. Управляйте настройками звука и тактильных ощущений, настраивайте домашний экран, включая отображение системных показателей, или даже загружайте пользовательские изображения и анимации.



Razer выводит тактильную обратную связь за рамки привычного с технологией Sensa HD Haptics, обеспечивая беспрецедентную экосистему полного звукового погружения, которая устанавливает новый стандарт в играх. В отличие от всего остального в индустрии, Sensa HD Haptics обеспечивает синхронизацию тактильных эффектов между устройствами, превращая каждый нюанс звукового сопровождения и игрового действия в точные, осязаемые ощущения.



Эта технология полностью поддерживается в таких крупных играх, как «Hogwarts Legacy» и долгожданная «Silent Hill 2», значительно улучшая пространственное восприятие и глубину игрового процесса. Благодаря использованию технологии Sensa HD Haptics каждый шепот ветра или сотрясающий землю взрыв не просто слышен, но и глубоко ощутим, обеспечивая беспрецедентный уровень погружения, который делает вас ближе к происходящему, чем когда-либо прежде.



Амбушюры, изготовленные из специализированной пены с эффектом памяти и протеиновой кожи, были тщательно подобраны для оптимизации тактильной проводимости, благодаря чему каждая вибрация ощущается с беспрецедентной интенсивностью.



Завершают впечатляющий набор характеристик Kraken V4 Pro запатентованные 40-миллиметровые излучатели Razer TriForce Bio-Cellulose. Эти излучатели были усовершенствованы и оснащены диафрагмой из биоцеллюлозы, которая повышает чистоту звука и снижает искажения, обеспечивая насыщенное басами и четкое звучание в более широком диапазоне частот.



Благодаря технологии THX Spatial Audio, Kraken V4 Pro предлагает передовой объемный звук 7.1, обеспечивая реалистичное позиционное звучание и расширяя звуковую сцену. Кроме того, с помощью специальных игровых профилей THX для более чем 60 популярных игр геймеры могут погрузиться в действие с индивидуальными настройками звука, которые оживляют каждую деталь.



Понимая, в каких разнообразных экосистемах сегодня работают геймеры, мы оснастили Kraken V4 Pro множеством вариантов подключения. Независимо от того, играете ли вы на ПК, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck или мобильном устройстве, гарнитура обеспечивает бесшовную интеграцию. Благодаря Razer HyperSpeed Wireless для беспроводного аудио со сверхнизкой задержкой, Bluetooth для подключения в дороге, проводному USB—подключению для бесперебойной игры и 3,5 мм разъему для универсальной совместимости, Kraken V4 Pro — это действительно универсальная гарнитура, предназначенная для адаптации к любой конфигурации.

OLED блок управления еще больше повышает универсальность, подключая до трех источников звука одновременно через два порта USB-C и один 3,5-мм порт, позволяя одновременно использовать аудио 2,4 ГГц и Bluetooth, а также мгновенно переключаться между такими устройствами, как ПК и PlayStation.Kraken V4 Pro также оснащены сверхширокополосным микрофоном Razer HyperClear, который присутствует и в отмеченной наградами модели BlackShark V2 Pro 2023, но здесь представлен в виде выдвижного микрофона, который захватывает более широкий диапазон частот, обеспечивая кристальную чистоту передачи вашего голоса.Такая конструкция микрофона обеспечивает точность передачи каждой команды, что очень важно для координации действий товарищей по команде в условиях соревнований. Кроме того, изящный, скрытый дизайн выдвижного микрофона добавляет гарнитуре удобства и стиля.