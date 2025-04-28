Razer Skibidi - первые в мире наушники с ИИ-переводом "brainrot"-сленга

28 апреля 2025, 10:45

Razer представил гарнитуру Razer Skibidi – первый в мире интеллектуальный переводчик Brainrot, работающий на основе искусственного интеллекта.



Гарнитура Razer Skibidi, работающая на базе Razer AI Gamer Copilot, служит лингвистическим помощником в режиме реального времени, который переводит "brainrot" — так интернет называет сленг поколения Альфа, состоящий из на первый взгляд бессмысленных слов — в "нормальный язык" и обратно. Это устройство создано для облегчения общения между поколениями.

В эпоху, когда интернет-сленг меняется быстрее, чем тренды TikTok, межпоколенческое общение становится всё более запутанным. Razer Skibidi предназначены для родителей и старших сиблингов из поколения Z, которые пытаются понять загадочный язык поколения Альфа. В наушниках задействовано 1337 уникальных алгоритмов обработки естественного языка (NLP), использующих возможности запатентованного ИИ от Razer, чтобы в реальном времени расшифровывать даже самое бессвязное — всего по нажатию кнопки.Razer Skibidi разработаны на базе Razer Kraken V4 Pro — самых продвинутых и иммерсивных беспроводных наушников от Razer с поддержкой Sensa HD Haptics и Chroma RGB. Благодаря функциям преобразования текста в текст и речи в речь Razer Skibidi обещает улучшить все виды взаимодействия, от повседневных разговоров до потоковых трансляций в Twitch, декодирования голосовых чатов в играх и перевода контента в социальных сетях.