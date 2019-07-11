Мгновенный перевод с помощью камеры Переводчика Google получает обновления

11 июля 2019, 10:45

Переводчик Google позволяет исследовать незнакомые земли, общаться на разных языках и создавать связи, которые иначе были бы невозможны.

Одна из самых интересных функций в мобильном приложении Переводчик Google - это мгновенный перевод с помощью камеры, который позволяет увидеть мир на родном языке, просто направляя камеру на текст на иностранном языке. Подобно функции перевода в реальном времени, недавно запущенной в Google Lens, это интуитивный способ понять свое окружение, который особенно полезен, когда вы путешествуете за границу, поскольку он работает даже без подключения к Интернету или мобильных данных. Сегодня мы запускаем новые обновления этой функции.



Мгновенный перевод с камеры добавляет поддержку перевода еще для 60 языков, таких как арабский, хинди, малайский, тайский и вьетнамский. Полный список 88 языков, поддерживающих мгновенный перевод с камеры, можно посмотреть здесь.



Более интересным является то, что раньше вы могли переводить только между английским и другими языками, но теперь вы сможете перевести на любой из более чем 100 языков, поддерживаемых Переводчиком Google. Это означает, что теперь вы сможете перевести с испанского на украинский или с японского на китайский и тому подобное.



Во время поездки за границу, особенно в регионе, где используют несколько языков, людям может быть сложно определить язык текста, который нужно перевести. Мы позаботились об этом - в новой версии программы вы можете просто выбрать "Определить язык" для языка, который необходимо перевести, а приложение Переводчик автоматически определит язык и переведет его. Например, вы путешествуете по Южной Америке, где говорят на португальском и испанском языках, и вы видите дорожный знак с надписью. Приложение Переводчик Google теперь может автоматически определить язык надписи, а затем перевести его на язык, который вы выбрали.



Впервые в функцию мгновенного перевода с помощью камеры встроена технология нейронного машинного перевода (NMT). Это позволяет получить более точные и естественные переводы, уменьшая ошибки на 55-85% в некоторых языковых парах. Большинство языков можно загрузить на устройство, так что вы можете использовать эту функцию без подключения к Интернету. Однако, когда устройство подключено к Интернету, эта функция использует это соединение для получения более качественных переводов.



Кроме этого, функция получает новый вид и становится более интуитивной в использовании. Ранее вы могли заметить, что переведенный текст мог мерцать при просмотре его на телефоне, что затрудняло чтение. Мы уменьшили это мерцание, что делает текст более стабильным и легким для понимания. Новый вид имеют все три функции перевода с помощью камеры, которые удобно расположены в нижней части приложения: "Мгновенный" переводит текст на иностранном языке, когда вы направляете на него камеру. "Сканирование" позволяет сделать снимок и пальцем выделить текст, который вы хотите перевести. А "Импорт" позволяет переводить текст с фотографий, сделанных вашей камерой раньше.