Google Переводчик теперь еще лучше понимает украинский язык

20 апреля 2017, 16:45

В следующий раз, когда вы будете пользоваться Google Переводчиком, вы, возможно, заметите, что перевод стал более точным и простым для понимания.

Это потому, что слова и предложения, которые вы переводите между английским и украинским языками теперь используют нашу передовую технологию "нейронного перевода".

Технология нейронного машинного перевода намного лучше, чем предыдущая, потому что теперь мы переводим целые предложения, в то время, как раньше - отдельные фразы или части предложения. (Конечно, чтобы все это работало, необходим длительный процесс современного машинного обучения, об этом мы рассказываем на нашем Исследовательском блоге.) Все это делает переводы более точными и звучащими ближе к естественной человеческой речи, особенно если вы переводите целое предложение.



Google Переводчик обновится автоматически в приложениях iOS и Android, на translate.google.com.ua и через Поиск Google. Вскоре он будет доступен для автоматического перевода страниц в Chrome. Украинский язык присоединяется к ряду других языков, которые были обновлены до нейронного перевода.



