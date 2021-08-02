Google переработает интерфейс мобильного переводчика

2 августа 2021, 13:15

Переводчик, разработанный Google, является одним из наиболее полезных приложений — особенно для тех, чья профессиональная деятельность связана с обработкой документов на различных языках. Его мобильная версия поддерживает использование клавиатуры, микрофона и камеры для ввода контента и, похоже, скоро компания впервые за несколько лет полностью пересмотрит интерфейс программы.

Хотя Google-переводчик время от времени получает новые функции вроде транскрипции речи в текст в режиме реального времени, разработчики уже долгое время не обновляли саму структуру интерфейса. Оказывается, в скором будущем может появиться новый вариант оформления, вероятно — в первую очередь для новых смартфонов самой Google.



Энтузиасты портала XDA Developers традиционно разобрали новую APK-сборку ПО — Google Translate 6.21, вышедшую в эти выходные. Оказалось, в ней содержится полностью обновлённая версия интерфейса, однако при активации она почти не функционирует (например, не работает большинство важнейших кнопок). Зато можно приблизительно оценить, как продукт будет выглядеть в будущем.



Судя по скриншотам, новый интерфейс обеспечивает более удобное управление одной рукой — кнопки вызова камеры, микрофона и переключения языков сместились в нижнюю часть экрана. Исчезло «гамбургерное» меню — сейчас в нём расположены подразделы вроде «Разговорника», «Сохранённых фраз», «Перевода офлайн» и «Настроек». Судя по всему, эти функции можно будет вызвать с помощью кнопки «Ещё» (More), расположившейся в нижнем левом углу. Левый скриншот отображает текущую версию интерфейса.

По данным XDA Developers, высока вероятность того, что новый вариант будет доступен только для смартфонов Google Pixel 2021 года, в частности, для ещё не вышедшего Pixel 6 на Android 12. Эксклюзивные функции и интерфейс — обычное дело для фирменных устройств компании.

(С) 3dnews.