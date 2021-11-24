В Сети появились первые спецификации Google Pixel 6a

24 ноября 2021, 10:15

На прошлой неделе в интернете уже появились рендеры нового Google Pixel, относящегося к A-серии.

Теперь опубликованы первые данные о вероятных спецификациях устройства, полученные благодаря анализу кода одного из APK-файлов Pixel 6.

Как сообщает портал 9to5Google, его специалисты «разобрали» приложение Google Camera нового смартфона, получившего кодовое имя Bluejay, в результате чего в APK обнаружились дополнительные сведения. По данным портала, Google Pixel 6a получит тот же чипсет, что и Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro — флагманскую однокристальную систему Tensor, разработанную самой Google.



Хотя портал 9to5Google — довольно авторитетное онлайн-издание, новость пока остаётся на уровне слухов. В частности, вызывает некоторые сомнения тот факт, что Google впервые будет использовать в A-серии ту же мобильную платформу, что и в «старших» смартфонах нового поколения.



При этом прочие известные спецификации Pixel 6a заметно слабее, чем в Pixel 6. Так, новинка не получит 50-мегапиксельный модуль камеры. Главным станет 12,2-Мп Sony IMX363, в ультраширокоугольном модуле будет использоваться Sony IMX386 на 12 Мп, а селфи станет снимать Sony IMX355 на 8 Мп.



В основном система камер смартфона аналогична используемой в Pixel 5, а селфи-модуль идентичен тому, что использован в «базовой» версии Pixel 6.

(С) 3dnews