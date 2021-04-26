В Сети появилось фото, сделанное предположительно на Google Pixel 5a 5G

26 апреля 2021, 10:00

Сегодня портал 9to5Google опубликовал снимки, которые предположительно были сделаны на грядущий смартфон Google Pixel 5a 5G.

Фотографии появились в некоем открытом альбоме на сервисе Google Фото. К моменту написания этой новости доступ к альбому уже закрыт.

Дело в том, что в EXIF фотографий обычно указывается информация об устройстве, но на одном из снимков вместо названия смартфона указано лишь «ХХХХ».



Судя по кинотеатру, который изображен на одной из фотографий, сделанной на автостраде на широкоугольный модуль Pixel 4a 5G, владелец попавшего в интернет альбома находился в Тайване. Именно в этой стране производятся фирменные Android-смартфоны Google.

Другой снимок из того же альбома, сделанный 16 февраля этого года, также не содержит информации об устройстве. Как предполагают журналисты издания, это фото могло быть сделано на некий тестовый образец грядущей новинки.

Согласно слухам, Pixel 5a будет иметь тот же дизайн, что и Pixel 4a 5G, а также чип Snapdragon 765G. Как ожидается, Pixel 5a будет использовать тот же модуль камеры, что и Pixel 4a 5G — с поддержкой HDR+, брекетинга и другими возможностями. Никакой информации о цене и дате выхода устройства пока нет.

(C) 3dnews.