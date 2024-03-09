Як перевірити телефон Google Pixel на оригінальність

9 марта 2024, 12:45

Підробки на ринку смартфонів вже давно стали серйозною проблемою. Найчастіше підробляють популярні дорогі смартфони, такі як Samsung Galaxy серії S та Note, iPhone та ін. На Google Pixel підробок не так багато, але вони теж зустрічаються. На щастя, є кілька ознак, якими можна відрізнити оригінальний смартфон Google Pixel від підробки. Розповідають фахівці AVIC, магазину електроніки, гаджетів та техніки з Харкова.

Зовнішній вигляд – перше, що дозволяє відрізнити оригінальний Google Pixel від неоригінального. Уважно огляньте пристрій та зверніть увагу на такі моменти.

Якість виконання. Всі елементи корпусу мають щільно прилягати один до одного. Не повинно бути щілин чи скрипів.

Якість матеріалів. Не повинна викликати відчуття дешевизни та ненадійності.

Розташування елементів. Іноді на копіях можна помітити неправильне розташування кнопок, камери тощо. Тому, перш ніж купити смартфон Google Pixel, слід вивчити його фото та уважно подивитися огляди.

Найнадійніший спосіб перевірити оригінальність смартфона – перевірити його внутрішні компоненти. Попередньо дізнайтеся характеристики Гугл Піксель: який в нього процесор, графічний чип, обсяг оперативної пам'яті. Відзначимо, що іноді виробники підробок приховують справжні компоненти смартфона, вказуючи в прошивці параметри, що й у оригінального Google Pixel. Іноді навіть встановлюють спеціальні утиліти, що роблять неможливим виявлення справжніх параметрів заліза. Тому перевіряти продуктивність варто за допомогою бенчмарку, наприклад, Antutu. Зрозуміло, що попередньо потрібно дізнатися, скільки балів набирає оригінальний смартфон в тому додатку, що ви збираєтеся використати. Різниця при тестуванні з різних причин може становити кілька відсотків. Але якщо смартфон набрав у половину менше балів, ніж має – перед вами підробка.

Нестачу продуктивності інколи можна побачити й без бенчмарків. Інтерфейс контрафактних смартфонів часто неплавний, а програми довго завантажуються.

У більшості випадків на підробках встановлений дисплей низької проби. Насамперед це можна помітити за роздільною здатністю, яка помітно менша, ніж у оригіналу. Крім того, кольори зазвичай бляклі, можуть мати занадто багато жовтого, сірого або блакитного спектру.

Олеофобне покриття на підробках зазвичай поганої якості або зовсім відсутнє. В результаті палець по склу ковзає погано, а відтерти брудні розводи стає справжньою проблемою.

Якість камери

На всіх підроблених смартфонах слабка камера. В результаті знімки виходять з невеликою роздільною здатністю. Щоб перевірити цей параметр:

встановіть максимальну роздільну здатність у налаштуваннях камери;

зробіть знімок та відкрийте його в «Галереї»;

відкрийте меню та виберіть «Інформація».

Крім того, на підроблених смартфонах знімки часто виходять змазаними, з поганою деталізацією та відтворенням кольорів. Особливо погана якість камери помітна при зйомці в умовах поганого освітлення.

Низьку якість також можна побачити під час відеозйомки. Зазвичай підробка не має стабілізації, внаслідок чого картинка тремтить та смикається.

Коробка та IMEI

Коробка смартфона – ще один показник підробки. На перший погляд вона схожа на оригінальну, проте якість значно гірша. Крім того, IMEI на коробці та в самому смартфоні можуть не збігатися. Щоб дізнатися унікальний номер ідентифікації смартфона, наберіть комбінацію *#106#.

Та найнадійніший спосіб захиститись від підробки – купити смартфон у надійного ритейлера. Звичайно, що вартість пристрою буде вищою, зате ви перестрахуєтесь від втрати грошей. А в разі поломки зможете відремонтувати пристрій за гарантією. Оригінальні Google Pixel за вигідною ціною пропонує магазин AVIC. В каталозі – брендові смартфони останніх серій та культові моделі минулих років.