На 62% в Україні збільшилася кількість фальшивих гривень, порівняно з 2023 роком

10 сентября 2024, 14:45

За перше півріччя 2024-го на кожен мільйон справжніх банкнот припадало 3,4 підробки.



Найчастіше підробляють купюри номіналом 500 грн зразка 2006 року та 200 грн 2007-го.

В Україні злочинці також розповсюджують підроблений американський долар. У Нацбанку, у І півріччі 2024 року в нашій країні було вилучено з обігу 1 200 підробок інвалюти, тоді як у 2022—2023 роках — було лише 600−700 штук на рік. Найчастіше зловмисники підробляли банкноти номіналом 100 доларів США.Щоб уникнути шахрайства, варто звертати увагу на водяні знаки, захисні нитки та рельєфність зображень на банкнотах.Поки що у НБУ відсутня інформація про російський слід у випадках підробки української валюти.