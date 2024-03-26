Віскі Чівас: як відрізнити оригінальний напій від підробки

26 марта 2024, 13:35

Популярний алкоголь родом із Шотландії Chivas Regal вже понад 200 років приємно дивує вишуканих поціновувачів неповторним смаком і ароматом, дарує гарний настрій і затишок впродовж тривалих зимових вечорів. Охолоджений віскі також подають у пляжних барах влітку. Вживають напій як у чистому вигляді, так і в різноманітних коктейлях. До того ж пляшка Chivas Regal стане прекрасним подарунком близькій людині на свято. Однак всі переваги можна отримати лише за умови вибору оригінального алкоголю. Тому варто розглянути, як не помилитися, купуючи справжній шотландський віскі.

Chivas Regal: ключові особливості напою

Віскі цього бренду належить до купажованого алкоголю. Це означає, що в його складі міститься цілий комплекс солодових і зернових спиртів, які настоювалися в діжках для бурбона, шеррі та інших напоїв. Роки витримки віскі Чівас визначають букет ароматів і смаків. Показник також впливає і на ціну алкоголю. Занадто низька відразу ж має насторожити покупця. Приблизна вартість оригінального віскі:

12 років. Пляшка 0,7 л коштує приблизно до 1400 грн. Характеризується м’яким смаком, у якому можна розрізнити нотки ванілі й карамелі.

13 років. Вартість оригінальної пляшки 0,7 л зростає до 2500 грн. Напій набуває більшої терпкості та присмаку в’ялених фруктів.

18 років. Купити оригінальний віскі на maudau.com.ua можна приблизно за 3000–3500 грн. Цікавий смак, сповнений відтінків стиглих фруктів, меду, ванілі, прянощів.

Якщо алкоголь характеризується більш тривалим періодом витримки, його вартість значно зростає. Наприклад, пляшка 0,7 л Chivas Regal Royal Salute 21 y.o. коштує понад 7500 грн. Елітний алкоголь можна презентувати на честь особливої дати дорогій серцю людини. Часто віскі Chivas Regal Royal Salute 21 y.o. вибирають колективи на подарунок керівнику.

На що ще потрібно звернути увагу

Оригінальний Chivas Regal пропонують у пляшці, що характеризується округлими формами та рельєфністю. Під етикеткою знаходиться випуклий логотип, який виступає як ознака оригінальності. Товщина скляного дна пляшки складає 15 мм. На зворотній стороні етикетки від виробника зазначається унікальний серійний номер. Обов’язковою ознакою стала дата і номер партії. Ці параметри також вказують на етикетці. Корок пляшки з логотипом і найменуванням бренду запакований плівкою із пластику. Вони також дублюються на кришці. Якщо віскі пропонують в магазині, обов’язковим елементом, що підтверджує оригінальність, є акцизна марка. Сам напій Chivas Regal характеризується бездоганною прозорістю. На дні не має бути осаду або мутних пластівців. Якщо справжній віскі наливати в склянку, торкаючись стінок, його краплі повільно стікатимуть.