Первые пользователи Pixel 6 жалуются зелёный оттенок экрана и мерцания

29 октября 2021, 11:45

Смартфоны Google Pixel прошлых поколений страдали от мелких проблем, так называемых «детских болезней», которые со временем устранялись. Не стали исключением и смартфоны Pixel 6.

Первые владельцы новых смартфонов поискового гиганта жалуются на ряд неполадок, среди которых мерцание экрана и появление на нём зелёного оттенка.



Некоторые владельцы Pixel 6 жалуются на мерцание дисплея при нажатии на кнопку питания. Ещё одна проблема заключается в частичном позеленении дисплея, которая нередко наблюдается на смартфонах с OLED-панелями. С ней сталкивались многие производители, включая Samsung и саму Google. Напомним, что проблема с зелёными оттенками ранее затрагивала Pixel 4 XL и Pixel 5a.



Самой странной проблемой, о которой сообщали пользователи новинок, стала группа битых пикселей, которая напоминает немного смещённый вырез для фронтальной камеры. Чем вызвана такая проблема неясно, но, к счастью, Google заменила пользователю неисправный смартфон.



Стоит отметить, что сегодня только первый день продаж Pixel 6, поэтому пока трудно сказать, насколько массовый характер носят вышеописанные проблемы. Тем не менее, обнаруженные в первый же день недостатки выставляет новые флагманы Google не в лучшем свете.

(C) 3dnews