Владельцы смартфонов Pixel 3 и Pixel 4 всё чаще жалуются на вздутые аккумуляторы

11 сентября 2020, 11:45

По сообщениям сетевых источников, всё больше пользователей смартфонов Google Pixel третьего и четвёртого поколений жалуются на проблемы с аккумулятором.

Причём речь идёт не о времени автономной работы, а о том, что аккумуляторы вздуваются.



С мая этого года на форуме поддержки Google и в сообществе Reddit появилось большое количество сообщений от пользователей смартфонов Pixel, которые столкнулись с проблемой вздутия аккумуляторной батареи. Владельцы устройств Pixel 3 и Pixel 3XL, которые оснащаются батареями на 2915 и 3430 мА·ч соответственно, оставили большое количество жалоб, подкреплённых снимками вздутых смартфонов. Примечательно, что в ряде случае аккумулятор раздувается настолько сильно, что задняя панель смартфона начинает отрываться.



Некоторые пользователи не сразу обратили внимание на возникновение проблемы, поскольку использовали смартфон вместе с чехлом. Один из пользователей сообщества Reddit рассказал о том, что через некоторое время после покупки Pixel 4 XL у оператора Verizon он обратил внимание на вздувшийся аккумулятор и попытался обменять смартфон. Однако менее чем через год после запуска Pixel 4 XL в Verizon ему сообщили о том, что смартфоны закончились и предложили обменять дефектную модель на Samsung Galaxy S10 +. Это навело пользователя на мысль о том, что проблема с батареями может являться причиной преждевременного прекращения производства смартфонов серии Pixel 4.