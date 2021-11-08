Быстрая зарядка Google Pixel 6 с новым 30-Вт ЗУ оказалась не такой уж быстрой

8 ноября 2021, 13:45

С выходом Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания Google похвасталась возможностью быстрой зарядки смартфонов.

Как заявил производитель, 30-Вт зарядное устройство стоимостью $25, которое не входит в комплект поставки Pixel 6, всего за 30 минут заряжает аккумулятор телефона на 50 %. Но в дальнейшем динамика несколько меняется. Как утверждает издание Android Authority, заявленные Google характеристики вводят потребителей в заблуждение.

Опробовав 30-Вт зарядное устройство, журналисты обнаружили, что Pixel 6 использует его возможности не в полной мере — максимальная мощность в реальности не превышает 22 Вт. Для полной зарядки аккумулятора Pixel 6 Pro ёмкостью 5000 мА·ч потребовались примерно 111 минут при отключённых настройках Adaptive Charging и Adaptive Battery. Google не обманула: для достижения 50-% отметки требуется 31 минута, но зарядка второй половины батареи занимает гораздо больше времени.



В реальности при 75 % мощность зарядки падает до 12 Вт, а когда аккумулятор практически полностью заряжен, этот показатель падает до 2,5 Вт — на последние 15 % уходит целый час. Снижение скорости зарядки со временем — это нормально, поскольку помогает избежать перегрева и повреждения аккумулятора. Но отметка в 2,5 Вт всё равно выглядит необычной.



Журналисты Android Authority провели небольшой эксперимент, заменив новое 30-Вт зарядное устройство старым 18-Вт, которое поставлялось со предыдущими Pixel. Выяснилось, что новое имеет не так много преимуществ: для полной зарядки Pixel 6 Pro со старым устройством потребовалась примерно 121 минута, то есть всего на 10 минут больше.



Google не заявляла напрямую, что Pixel 6 имеют зарядную мощность 30 Вт — в спецификации говорится, что оба телефона восполняют «до 50 % заряда за 30 минут с помощью 30-Вт устройства Google USB-C с USB-PD 3.0 (PPS)». Но и смысла продвигать Google Fast Charger, если Pixel 6 не может использовать его в полной мере, похоже, тоже нет: многие покупатели могут не согласиться, что разница в 10 минут стоит $25.

В ближайшем будущем Google собирается выпустить беспроводное зарядное устройство Google Pixel Stand второго поколения за $79, которое обещает мощность до 23 Вт «для совместимых телефонов Pixel», что ближе к реальной мощности проводной версии. Не до конца понятно, почему с беспроводным устройством производитель даёт более реалистичные ожидания.

(c) 3dnews.