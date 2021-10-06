Google представит Pixel 6 на мероприятии 19 октября

6 октября 2021, 11:15

Google традиционно анонсирует новые смартфоны Pixel в рамках ежегодного октябрьского мероприятия.

Поклонники компании с нетерпением ждут презентацию новых Pixel 6, которые ознаменуют возвращение поискового гиганта на рынок флагманских смартфонов. Теперь Google официально объявила дату анонса новинок.

Google уже делилась некоторыми сведениями о Pixel 6, однако в рамках мероприятия, назначенного на 19 октября, компания раскроет все подробности об устройствах, а также сообщит об их ценах и сроках доступности. Кроме того, ожидается, что поисковый гигант прольёт свет на свой складной смартфон, слухи о котором ходят уже некоторое время. Также, вероятно, Google объявит о релизе Android 12 для фирменных устройств.



Ожидается, что семейство Pixel 6 будет состоять из двух устройств: собственно Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Обе модели получат OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, фирменный чипсет Google Tensor флагманского уровня и высококлассный 50-Мп датчик основной камеры Samsung GN1.

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