Слухи: Google представит планшет Pixel Tab на Android 12L

7 февраля 2022, 14:15

Появились новые слухи о том, что Google выпустит планшет под маркой Pixel. Ресурс LetsGoDigital заявляет, что поисковый гигант работает над устройством, которое изначально планировал представить в октябре прошлого года.

С тех пор Google выпустила Android 12L, версию Android 12, оптимизированную для устройств с большим экраном, и новинка получит именно её.



По словам источника, в данный момент Google формирует подразделение, которое будет работать над планшетными компьютерами. Ресурс заявляет, что Pixel Tab станет одним из первых устройств на базе Android 12L. LetsGoDigital также поделился концептуальными рендерами, которые, как сообщается, основаны на патенте Google, опубликованном в сентябре 2021 года.

Никакой информации о технических характеристиках устройства не сообщается, однако есть все основания полагать, что планшет Google, если он действительно будет представлен, предложит пользователям фирменный чипсет Tensor, созданный в сотрудничестве с Samsung. Google никак не прокомментировала слухи о намерении представить планшет.

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