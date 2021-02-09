Razer поглотит производителя аксессуаров для консолей Controller Gear

9 февраля 2021, 12:45

Razer сообщила о планах по поглощению известной марки аксессуаров для консолей — Controller Gear.

Приобретение Controller Gear, специализирующегося на создании лицензионных периферийных устройств и товаров для популярных консолей, включая Xbox, PlayStation и Nintendo, призвано укрепить позиции Razer на быстрорастущем рынке консолей.

Игровой рынок продолжает расширяться и, согласно прогнозам, в 2023 году преодолеет планку в $200 млрд. Согласно Newzoo, рынок игровых консолей вырос на 21 % в годовом исчислении в 2020 году до $51,2 млрд, что более чем вдвое превысило прогнозы — положительно сказался запуск консолей нового поколения и карантинные меры, вызванные COVID-19.



Razer активно разрабатывает аксессуары для консолей, включая контроллеры Razer Wolverine и гарнитуры Razer Kaira. И новое поглощение указывает, что компания видит в рынке консолей большой потенциал для роста. Калифорнийская компания Controller Gear быстро развилась с момента своего основания в 2014 году. В последние годы она расширила ассортимент своей продукции, включив в неё также лицензированные беспроводные контроллеры, подставки для зарядки, чехлы и повседневную одежду вроде сумок и аксессуаров. Марка известна своими яркими лицензированными контроллерами Xbox и подставками для зарядки, оформленными в духе новейших игр и других явлений массовой культуры.



После поглощения соучредитель и президент Controller Gear Джон Буллер (Jon Buller) присоединится к руководству Razer и станет директором по разработке продуктов.

(С) 3Dnews