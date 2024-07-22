Новая Razer Viper V3 Pro - мышь чемпионов

22 июля 2024, 16:15

Razer представляет вершину киберспортивной инженерии — Razer Viper V3 Pro.Созданная в тесном сотрудничестве с лучшими профессионалами киберспорта, включая zekken, чемпиона и MVP недавнего турнира VALORANT Champions Tour Masters Madrid, эта мышь была протестирована в самых сложных условиях соревнований.Переработанный изнутри дизайн, в котором приоритетом является ультралегкая конструкция и лучшая в своем классе производительность, Viper V3 Pro выпускается в черном и белом вариантах, органично вписываясь в любой соревновательный сетап.

В основе Viper V3 Pro лежит оптический сенсор Razer Focus Pro 35K Gen-2, обеспечивающий лучшую в своем классе точность с разрешением 99,8%. Теперь геймеры могут точно настроить управление с помощью регулировки шага в 1-DPI и функции сопоставления чувствительности DPI, чтобы точно сопоставить Viper V3 Pro с чувствительностью других мышей, к которым они привыкли ранее.В сочетании с передатчиком беспроводной связи Razer HyperPolling Wireless Dongle, объединяющим флагманские технологии Razer — Razer HyperSpeed Wireless и технологию Razer HyperPolling, эта киберспортивная мышь поддерживает частоту опроса беспроводной связи до 8000 Гц, обеспечивая лучшую в своем классе сверхнизкую скорость отклика и безупречную производительность. В результате геймеры могут быть уверены, что каждое движение и нажатие будет идеально синхронизировано с действиями на экране даже в самых сложных турнирных условиях.Весом всего 54 грамма Viper V3 Pro подвергся всесторонней модернизации, основанной на многочисленных отзывах профессиональных игроков. С октября 2023 года ее прототип был тщательно протестирован более чем 45 профессиональными игроками на 5 крупных турнирах, что гарантирует ее готовность к самым сложным условиям соревнований. Среди заметных улучшений - увеличенные ножки мыши, гладкое сенсорное покрытие, стратегически расположенная кнопка DPI на нижней стороне, а также боковые кнопки, разделенные зазорами, для предотвращения ошибочных нажатий и улучшения геймплея.

"Постоянное внедрение инноваций - основа нашей работы в Razer, особенно на киберспортивной арене", — сказал Джеффри Чау, директор Razer по глобальному киберспорту. "Viper V3 Pro был создан благодаря бесценному опыту элитных профессионалов киберспорта Team Razer. Благодаря революционной форме, легкому корпусу и самым передовым на сегодняшний день технологиям она обеспечивает высочайшую точность и скорость, позволяя геймерам превосходить соперников и полностью раскрывать свой потенциал".