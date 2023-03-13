Razer представляет DeathAdder V3 Pro Faker Edition и DeathAdder V3

13 марта 2023, 11:15

Razer объявил о двух дополнениях к популярной линейке DeathAdder - Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition и Razer DeathAdder V3.

DeathAdder V3 Pro Faker Edition, разработанная в сотрудничестве со всемирно известным игроком в жанре esports кумиром League of Legends Lee "Faker" Sang-hyeok, демонстрирует уникальный дизайн в стиле "Неубиваемый король демонов" и оборудована мощным аппаратным обеспечением. Культовая мышь для игр в жанре esports всегда была любимым оружием Lee Sang-Hyeok, и DeathAdder V3 Pro Faker Edition - тому подтверждение. Отдельно DeathAdder V3 представляет собой проводной вариант, обновленный с помощью новейших технологий Razer для обеспечения наилучшего преимущества в соревновательной игре.

"Мы верим в то, что создаем лучшую игровую периферию, которая поможет игрокам esports достичь победы", - сказал Flo Gutierrez, директор подразделения Global Esports компании Razer. "Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition отмечает нашу давнюю дружбу с Faker с 2016 года, подарив ему версию его любимой мыши, которая сопровождает его наследие как легенды эспорта".



Вооруженный мышью DeathAdder, Faker вошел в историю, выиграв три чемпионата мира в 2013, 2015 и 2016 годах. Используя DeathAdder в качестве своего оружия, Faker доминирует в соревнованиях, являясь единственным игроком, которому удалось одержать множество подвигов, включая более 500 побед и 2 600 убийств на всех соревнованиях League of Legends Champions Korea и более 100 побед на международных соревнованиях.



Обладая всеми отличительными чертами, которые сделали эту мышь любимой поклонниками по всему миру, Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition оснащена всеми лучшими в своем классе технологиями, предлагаемыми брендом. К ним относятся оптический сенсор Razer Focus Pro 30K, переключатели Razer Optical Mouse Switches Gen-3, беспроводная связь Razer HyperSpeed Wireless. Мышь можно обновить до частоты опроса 4000 Гц с помощью беспроводного донгла Razer HyperPolling Wireless Dongle, и она по-прежнему отличается ультралегким весом 63 г, сохраняя при этом свой изысканный эргономичный форм-фактор.

Культовая модель Razer DeathAdder V3 Pro теперь доступна в проводном варианте. Представляем DeathAdder V3, которая оснащена флагманскими технологиями Razer, такими как оптический сенсор Razer Focus Pro 30K, оптические переключатели мыши Gen-3 и технология HyperPolling с частотой 8000 Гц. Она предоставляет геймерам непревзойденную производительность, скорость и надежность. При ультралегком весе 59 г кабель Speedflex позволяет добиться минимального сопротивления и быстрых движений, чтобы обойти конкурентов. Новая гладкая сенсорная текстура удобна в эксплуатации и не уступает в надежности захвата, что упрощает использование.DathAdder V3 Pro Faker Edition и новая Razer DeathAdder V3 вместе завершают последнюю серию самых продаваемых мышей Raze