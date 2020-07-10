Razer DeathAdder V2 Mini - лучшая в мире игровая мышка теперь в формате мини

10 июля 2020, 13:45

Razer сообщает, что состоялся выход Razer DeathAdder V2 Mini, новейшего устройства из линейки Razer.

DeathAdder Mini была разработана для тех, кто нуждался в уменьшенной и облегченной версии этой мышки.

Однако устройство сохранило культовый эргономичный дизайн, благодаря которому мышка завоевала доверие более 10 миллионов поклонников Razer DeathAdder.Razer DeathAdder V2 Mini весит всего 62 г. Это сверхлегкая игровая мышь специально для небольших рук. Она дарит непревзойденную управляемость, подходит для хвата ладонью (Palm grip) и для когтевого хвата (Claw grip), а универсальная форма обеспечивает комфорт в течение долгих часов игры.Razer DeathAdder V2 Mini оснащена культовыми оптическими переключателями Razer, которые были разработаны для обеспечения долговечности — до 70 миллионов нажатий. Оптический сенсор с 8500 точками на дюйм безупречно отслеживает движения мыши для высокой степени точности.Razer DeathAdder V2 Mini оснащена шестью программируемыми кнопками и специальными тефлоновыми «ножками» для плавного скольжения по любой поверхности. В устройстве можно сохранить несколько профилей для быстрого доступа к вашим персональным настройкам. Мышь также оснащена RGB-подсветкой Razer Chroma.Вместе с DeathAdder V2 Mini компания Razer также представляет новую противоскользящую ленту для мышек Razer. Эту ленту можно наложить на верхние кнопки мыши, боковые стороны или упор для руки. Она входит в комплект с DeathAdder V2 Mini, а также будет доступна для приобретения отдельно для большинства новейших мышек Razer.Новая Razer DeathAdder V2 Mini идеальна для геймеров с маленьким или средним размером руки, а также для тех, кто ищет ультралегкую эргономичную мышку нужного размера и под нужный захват.