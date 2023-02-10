Razer представляет Viper Mini Signature Edition - игровая мышка из магния

10 февраля 2023, 15:15

Razer анонсировал Razer Viper Mini Signature Edition, ставшую настоящим воплощением технологии игровой мыши.

Созданная в результате многолетней кропотливой работы, Viper Mini Signature Edition представляет собой высококлассную и сверхлегкую беспроводную игровую мышь, оснащенную лучшими в своем классе технологиями Razer.

Разработанная для геймеров, которые смело хотят получить все, Viper Mini Signature Edition является вершиной производительности игровой мыши. Весом всего 49 г. геймеры могут ощутить истинное совершенство игровой периферии, оснащенной лучшими в своем классе технологиями, в идеальной форме.



Использование магниевого сплава и методов литья под давлением позволило значительно снизить вес мыши без ущерба для прочности, но при этом обеспечить удобный хват в популярном дизайне Viper Mini. Эти решения позволили Viper Mini Signature Edition оставаться сверхлегкой - всего 49 г, и при этом обеспечивать производительность мирового класса.



зготовленный из высококачественного магниевого сплава, Viper Mini Signature Edition отличается исключительным соотношением веса и прочности благодаря новой сложной сверхпрочной конструкции, созданной с использованием технологии литья под давлением.



Каждый экземпляр Viper Mini Signature Edition создается из отлитого под давлением экзоскелета, который затем обрабатывается на станках с ЧПУ и полируется. Затем корпус экзоскелета подвергается пассивации, чтобы снизить восприимчивость к коррозии, после чего его красят и собирают. На каждом этапе каждая единица тщательно проверяется для поддержания только самого высшего качества.



Вооруженная последними инновациями, Viper Mini Signature Edition - это высококлассная мышь, которую ничего не сдерживает.



Обладая оптическим сенсором Razer Focus Pro 30K, переключателями Razer Optical Mouse Switches Gen-3 и беспроводной технологией HyperPolling Wireless с частотой опроса 4000 Гц, Viper Mini Signature Edition оснащена самой быстрой беспроводной игровой технологией от Razer, обеспечивающей высокую скорость и стабильную работу. Кроме того, Viper Mini Signature Edition полностью заряжается менее чем за 90 минут благодаря скорости зарядки 2C, что в четыре раза превышает пиковую мощность зарядки большинства других беспроводных мышей.

В комплект поставки Viper Mini Signature Edition входит беспроводной донгл Razer HyperPolling Wireless Dongle, набор ножек для мыши Corning® Gorilla® Glass 3, чистящая салфетка из микрофибры, 2 набора лент Razer Mouse Grip Tape и 2 спиртовые подушечки. В качестве дополнительного преимущества Viper Mini Signature Edition также включает в себя 3-летнюю расширенную гарантию.Viper Mini Signature Edition - идеальный выбор для геймеров, которым нужна сверхлегкая высокопроизводительная игровая мышь, не идущая на компромисс ни по производительности, ни по функциям, что делает ее лучшей игровой мышью Razer.Беспроводной и проводной режимы Razer HyperSpeedОптический сенсор Razer Focus Pro 30KДо 750 дюймов в секунду (IPS) / ускорение 70 GТочность разрешения 8%Оптические переключатели Razer™ Optical Mouse Switches Gen-3 рассчитаны на 90M нажатийВремя автономной работы: До 60 часов с беспроводной технологией HyperSpeedНастоящая беспроводная частота опроса 4000 Гц с Razer HyperPolling Wireless DongleКабель Speedflex Type C длиной 8 м / 6 футов для зарядки и проводного использованияПриблизительный размер: 119 мм / 4,68 дюйма (длина) x 62 мм / 2,44 дюйма (ширина) x 39 мм / 1,53 дюйма (высота)Приблизительный вес: 49 г / 1,72 унции (без учета кабеля).