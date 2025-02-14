Razer Viper V3 Pro признана мышью №1 для профессионалов киберспорта

14 февраля 2025, 11:15

Razer укрепил свою позицию в качестве лучшего выбора для киберспортсменов, так как Razer Viper V3 Pro официально признана самой используемой игровой мышью среди профессионалов киберспорта по данным Prosettings.net (на декабрь 2024 года).

Это знаковое достижение завершает триаду доминирования профессиональных периферийных устройств, поскольку Razer BlackShark V2 Pro занимает первое место среди киберспортивных гарнитур (декабрь 2024), а Razer Huntsman V3 Pro TKL является клавиатурой №1 среди профессионалов (декабрь 2024).Многолетняя приверженность Razer инновациям в киберспорте привела к созданию передового оборудования, которому доверяют чемпионы. Razer Viper V3 Pro — это не просто игровая мышь, она создана для профессиональных киберспортсменов и с их участием. От ультралёгкого корпуса до сенсора нового поколения – она тщательно разработана, чтобы удовлетворять самые высокие требования соревновательной игры, где решает каждая миллисекунда. Были учтены отзывы более 45 профессиональных игроков о форме, весе, расположении кнопок и ощущении переключателей, собранные в ходе тестирования мыши на крупных турнирах, таких как BLAST Fall Finals 2024 в Копенгагене. Мы прислушались – и результат превзошёл ожидания.Клавиатура Razer Huntsman V3 Pro TKL славится молниеносной отзывчивостью и эргономичным дизайном, что делает её лучшим выбором среди профессионалов, которым важны скорость и точность. В то же время Razer BlackShark V2 Pro обеспечивает кристально чистое звучание и передовую шумоизоляцию, что критически важно для точного восприятия игровых звуковых сигналов и бесперебойной командной коммуникации в напряжённых моментах.Этот успех подтверждает лидерство Razer среди чемпионов киберспорта. На чемпионате мира VCT 2024 команда EDG одержала победу, используя периферию Razer. Smoggy доминировал в решающих моментах с Razer Viper V3 Pro, а nobody демонстрировал выдающуюся точность с Razer DeathAdder V3 Pro в паре с клавиатурой Razer Huntsman V3 Pro. Мы гордимся тем, что наши устройства помогают выигрывать титулы и формировать новых звёзд киберспорта по всему миру.Заняв первое место среди игровых мышей, клавиатур и гарнитур, используемых киберспортсменами, по данным Prosettings.net (декабрь 2024), Razer подтверждает свою преданность киберспортивному совершенству. Это достижение — не конец, а лишь очередной шаг к новым вершинам. Мы продолжаем раздвигать границы, устанавливать новые рекорды и поднимать планку качества игрового оборудования.