Razer представляет сверхлегкую беспроводную игровую мышь Viper V2 Pro

11 августа 2022, 13:15

Razer анонсировал Viper V2 Pro, сверхлегкую беспроводную игровую мышь для соревнований, до краев наполненную их эксклюзивными передовыми технологиями и разработанную с учетом отзывов профессионалов киберспорта.

Более чем на 20% легче, чем Viper Ultimate, Viper V2 Pro устанавливает новый стандарт для соревнований благодаря переключателям нового поколения, увеличенному времени автономной работы и совершенно новому оптическому сенсору Focus Pro 30K. В результате получилась чисто производительная мышь, которая уже получила статус легендарной киберспортивной мыши.Используя прототип новой версии Viper, Марвед установил рекорд по количеству убийств во время VALORANT Champions Tour (VCT) 2022 года, совершив в общей сложности 35 убийств, что принесло ему титул MVP Гранд-финала. OpTic Gaming заняла 1-е место в турнире, сделав следующее поколение Viper частью истории VALORANT еще до дебюта продукта.Новый оптический сенсор Razer Focus Pro 30K также представлен в составе Viper V2 Pro и обеспечивает полную точность разрешения 99,8%. Этот новый мощный сенсор оснащен функциями искусственного интеллекта, такими как интеллектуальное отслеживание, синхронизация движения и асимметричное отключение для максимальной производительности на самых высоких уровнях игры. Функция асимметричного отключения была улучшена для поддержки до 26 уровней регулировки высоты по сравнению с 3 в предыдущей версии. Этот более широкий набор настроек позволяет пользователям устанавливать дистанцию взлета и посадки в соответствии с их стилем игры.Благодаря улучшенным тактильным ощущениям и еще более длительному сроку службы Viper V2 Pro оснащен новыми переключателями Razer Optical Mouse Switches Gen-3, которые не создают проблем с двойным щелчком и не задерживают срабатывание. Эти новые переключатели рассчитаны на жизненный цикл до 90 миллионов нажатий, что на 25% увеличивает ценность предложения по сравнению со сроком службы переключателей предыдущего поколения.Легкая беспроводная игровая мышь, обеспечивающая потрясающую производительность, теперь доступна в черном и белом цветах.