Razer представила игровую мышь Viper 8K с огромной частотой опроса в 8000 Гц

29 января 2021, 12:45

Компания Razer обновила свою симметричную игровую мышь Viper, оригинальная версия которой была представлена в 2019 году.

Внешне новинка, получившая название Viper 8K, не изменилась. Разве что кабель Razer Speedflex стал немного толще, а сама она «потолстела» с 69 до 71 грамма. Основные отличия обновлённого игрового манипулятора спрятаны внутри.



Одной из особенностей Viper 8K, рассчитанной на профессиональных геймеров, стал новый оптический датчик Focus Plus с разрешением до 20 000 DPI. В оригинальной модели использовался сенсор на 16 000 DPI.



Вместе с тем обновлённый игровой манипулятор получил новейшие механо-оптические переключатели. Они сделали кнопки мышки более отзывчивыми и наделили их повышенной обратной отдачей, как указывает сам производитель.



Наиболее важной особенностью Viper 8K является её частота опроса, которая в 8 раз выше, чем у любого другого представленного предложения от конкурента. Её максимальный показатель составляет 8000 Гц. Частота опроса отвечает за то, насколько часто мышка будет сообщать ПК, где находится курсор на экране. Чем выше это значение, тем более плавными будут движения курсора. В случае Viper 8K она передаёт эту информацию 8000 раз в секунду, что в конечном итоге также сокращает её время отклика с одной миллисекунды до 1/8 миллисекунды.



Звучит впечатляюще, однако обозревателю ресурса The Verge так и не удалось увидеть заявленного показателя частоты опроса. Для проверки он использовал специальное программное обеспечение от Mouse Insider и Zowie, которое показало среднее значение частоты опроса на уровне 4700 Гц с редкими пиками до 5000 Гц. Журналист признаётся, что возможно сам недостаточно быстро двигал мышкой в момент тестов, но не исключает, что дело также может заключаться в том, насколько современный компьютер находится в распоряжении пользователя. Сама Razer рекомендовала обозревателям для максимального результата использовать ПК как минимум на базе Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 3600, оснащённый видеокартой GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5700, а также монитор с частотой обновления 144 Гц.



К счастью, для возможности использовать Viper 8K не обязателен столь производительный компьютер. Кроме того, при желании показатель частоту опроса всегда можно снизить. Всего предусмотрено пять уровней чувствительности со значениями 125, 500, 1,000, 2,000 или 4000 Гц. Тем не менее, поскольку главной задачей Viper 8K является обеспечение более «гладкого» опыта использования, наличие не самого старого компьютера с хорошим монитором пойдёт только на пользу.

В фирменном магазине Razer за Viper 8K просят прежние $80, как в своё время просили за оригинальную модель.

(C) 3dnews