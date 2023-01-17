"Горячие" анонсы Razer на выставке CES 2023

17 января 2023, 16:45

Razer открывает свою витрину на CES 2023 с совершенно новыми, инновационными технологиями, с которыми посетители смогут ознакомиться первыми.

Среди революционных концепций и анонсов продуктов, CES 2023 - это первая возможность для геймеров и фанатов технологий получить в руки Razer Edge, совершенное портативное игровое устройство на базе Android.

Razer Edge, оснащенный 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 FHD+ и частотой обновления 144 Гц, идеально подходит для мобильных игр с постоянным подключением. Портативный компьютер является первым устройством, работающим и разработанным исключительно для новейшей игровой платформы Snapdragon G3x Gen 1, и специально создан с активным охлаждением для длительных игровых сессий, позволяющих играть в лучшие игры AAA и собственные игры на ходу без ущерба для производительности. Razer Edge выйдет в США 26 января в двух версиях: Razer Edge (Wi-Fi) исключительно на Razer.com и в магазинах RazerStore по всей территории США по цене $399,99, а Razer Edge 5G - исключительно на Verizon.com и в магазинах Verizon. Более подробную информацию о ценах на Razer Edge 5G можно получить через Verizon здесь.



Razer представляет Project Carol, первую в мире подушку для головы с объемным звуком ближнего поля и тактильными эффектами, которая перенесет геймеров в новый мир аудио и тактильного погружения. Project Carol - это последняя концепция инновационного подразделения R&D компании Razer, команды, занимающейся изучением новых дизайнов продуктов, влияющей на будущий ассортимент продукции Razer и завоевавшей множество наград CES Innovation и Best of Show.



Project Carol поднимает погружение и реализм на новую высоту благодаря продуманному использованию объемного звука ближнего поля для чистого и четкого звучания в сочетании с объемным звуком 7.1 для захватывающего игрового опыта. В отличие от традиционных колонок, объемное звучание ближнего поля Project Carol обеспечивает более близкое и прямое звучание тыла, создавая более объемный звуковой ландшафт. В Project Carol используется отмеченная наградами технология Razer HyperSense. Подушка преобразует игровые звуки в тактильную обратную связь в режиме реального времени, позволяя геймерам ощущать все, что происходит позади них, помещая их в центр событий.

Project Carol изначально поддерживается на ПК и предназначена для установки на все игровые кресла, включая популярные линейки Iskur и Enki от Razer, благодаря эластичным, регулируемым подушкам.

Эволюция Razer Blade 2023 года знаменует собой смену парадигмы для игровых ноутбуков, сочетая большие современные дисплеи с соотношением сторон 16:10 с новейшими и самыми мощными графическими и вычислительными технологиями - и все это в фирменном тонком и легком корпусе Razer.



Представленные на выставке CES, новые Razer Blade 16 и Razer Blade 18 оснащены новейшим чипсетом Intel Core i9 HX 13-го поколения, графическими процессорами NVIDIA нового поколения серии RTX 40 мощностью до 175 Вт TGP и обновляемой памятью DDR5 5600 МГц. Вся эта мощь стала возможной благодаря эволюции философии дизайна, способствующей дальнейшему улучшению терморегуляции за счет расширения запатентованных Razer технологий охлаждения паровой камеры.



В культовом корпусе из обработанного алюминия Blade 16 еще больше повышает производительность и портативность. При плотности графической мощности 1,50 (GPD) Blade 16 способен обеспечить на 35% больше графической мощности на кубический дюйм, чем любой другой доступный в настоящее время 16-дюймовый игровой ноутбук.

16-дюймовым двухрежимным мини-светодиодным дисплеем с поддержкой HDR, который может похвастаться пиковой яркостью 1000 нит и временем отклика менее 3 мс, что обеспечивает максимальное использование каждого цикла графической мощности. Определяющей особенностью этого дисплея является двойное переключение нативных режимов, позволяющее плавно выбирать между режимами Creator и Gamer в зависимости от требуемого приложения. Режим Creator обеспечивает четкое родное разрешение UHD+ с частотой обновления 120 Гц, а режим Gamer - сверхплавную частоту обновления 240 Гц в родном разрешении FHD+.