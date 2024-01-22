Новые анонсы Razer на CES 2024

22 января 2024, 15:15

Razer представил на выставке CES 2024 новейшую линейку игровых ноутбуков Razer Blade.

В центре внимания - совершенно новый Razer Blade 16, оснащенный первым в мире 16-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 240 Гц, сочетающим высокую производительность с насыщенным контрастом для создания по-настоящему захватывающих впечатлений. Кроме того, Razer представила новое поколение Blade 14 с новейшим графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 и процессором AMD Ryzen 9 с поддержкой искусственного интеллекта, а также предварительный показ Blade 18 - первого в мире ноутбука с 18-дюймовым 4K-дисплеем с частотой 165 Гц и лидером по возможностям подключения благодаря новейшему протоколу передачи данных Thunderbolt 5 от Intel.

Razer Blade 16 оснащен первым в мире 16-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 240 Гц, обеспечивающим невероятную визуальную четкость и глубину цвета для геймеров и предоставляющим больше графической мощности на кубический дюйм, чем любой другой игровой ноутбук на рынке.Оснащенный совершенно новым процессором Intel Core i9-14900HX и графикой до NVIDIA GeForce RTX 4090, Blade 16 — это мощное устройство, предлагающее беспрецедентную производительность в элегантном корпусе из анодированного алюминия. Графические процессоры NVIDIA RTX Laptop оснащены специализированными тензорными ядрами AI, обеспечивающими непревзойденную производительность AI в творческих приложениях, сверхэффективную производительность, молниеносные игры и многое другое. Они поддерживаются технологией NVIDIA Studio и поставляются с предустановленными драйверами NVIDIA Studio для повышенной производительности и надежности.Благодаря первому в мире 18-дюймовому дисплею 4K 165 Гц и новейшему протоколу Thunderbolt™5 от Intel, обеспечивающему высокую производительность и универсальность, Blade 18 обещает стать революционным ноутбуком, предлагающим беспрецедентную производительность и универсальность.

Исключительная портативность: толщина всего 0,71 дюйма и вес 4,05 фунта. Легкий, Blade 14 остается невероятно портативным, предлагая до 10 часов автономной работы, чтобы геймеры могли продолжать работу.

Ускоренная производительность искусственного интеллекта. Новый процессор AMD Ryzen 9 8945HS обеспечивает повышенную производительность искусственного интеллекта Ryzen для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта, таких как эффект Microsoft Windows Studio и Microsoft Copilot в Windows 11.

Благодаря первому в мире 18-дюймовому дисплею с разрешением 4K и частотой 165 Гц и лидирующему интерфейсу Thunderbolt™5, новейшему высокопроизводительному протоколу подключения Intel, Blade 18 обещает изменить правила игры, предлагая беспрецедентную производительность и универсальность.



Впервые анонсированный в сентябре 2023 года протокол Thunderbolt5 позволяет пользователям подключать несколько игровых дисплеев высокого разрешения, высокоскоростные накопители и док-станции "все в одном", используя технологию Bandwidth Boost, до 120 Гбит/с, что в три раза превышает пропускную способность текущего ведущего протокола подключения. Blade 18 - это будущее коммуникаций в настоящем, благодаря значительному увеличению скорости и пропускной способности соединений, чтобы геймеры и создатели могли наслаждаться визуальными эффектами высочайшего качества и захватывающими впечатлениями.



Более подробная информация станет известна ближе к дате запуска, но Blade 18 станет лучшим выбором для геймеров и творческих личностей, которые ищут самый мощный Blade в линейке.



Шасси Razer Blade, усовершенствованное на протяжении многих поколений, расширяет границы производительности и дизайна. Оно состоит из алюминиевого корпуса для долговечности, титановой пластины для жесткости и анодированного покрытия для повышения устойчивости. В этом поколении Blade 14 и Blade 16 будут доступны в фирменной черной и ртутной отделке, что дает геймерам возможность выбирать, как они предпочитают играть.

Для дальнейшего улучшения игрового процесса каждая новая модель Razer Blade будет оснащена дисплеями, проверенными Calman, во всей линейке, что гарантирует профессиональную калибровку каждой панели и обеспечивает профессиональный уровень работы без дополнительной настройки. Ощущение захватывающего цвета выходит за рамки дисплея: благодаря поддержке динамического освещения, доступной теперь для Windows 11, экосистема Razer Chroma становится еще больше. Пользователи могут управлять своими устройствами Razer Chroma, а также участвующими устройствами сторонних производителей в одном месте с помощью приложения Razer Chroma, что обеспечивает более единообразную работу с RGB-подсветкой. Чтобы соответствовать захватывающим цветам, Razer Blades теперь оснащены полной интеграцией THX через Razer Synapse для большего погружения в звук, позволяя пользователям создавать собственные профили эквалайзера или выбирать из множества оптимизированных настроек эквалайзера для игр, фильмов или музыки. Эти ноутбуки также поставляются с подпиской Xbox Game Pass Ultimate на 1 месяц, предоставляющей игрокам доступ к сотням высококачественных игр для ПК, консолей и облачных игр.В дополнение к множеству новых программных функций, на Razer Blades по-прежнему предоставляется лучшая в отрасли гарантия на батарею сроком до 2 лет, которая помогает пользователям гарантировать, что их лезвия заботятся на каждом этапе пути благодаря полезному обслуживанию и поддержке Razer. . Для пользователей, желающих получить дополнительное спокойствие, в некоторых регионах доступна RazerCare с дополнительным покрытием сроком до 3 лет.Эта док-станция, созданная для максимального увеличения возможностей подключения в любых условиях, является воплощением стремления Razer к универсальности и производительности.