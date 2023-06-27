Представлена новая версия игрового ноутбука Razer Blade 14

27 июня 2023, 11:15

Razer объявил о выпуске новой версии своего портативного 14-дюймового игрового ноутбука Razer Blade 14 в классическом матовом черном и великолепном белом цветах.



Благодаря совершенно новому процессору AMD Ryzen 9 7940HS, новейшей графике NVIDIA GeForce RTX 40 Series и более быстрой памяти DDR5-5600 МГц SO-DIMM Blade 14 легко справляется с требовательными игровыми и художественными нагрузками. Пользователи получают эту мощь благодаря захватывающему дисплею QHD+ 240 Гц с соотношением сторон 16:10 и потрясающей глубиной цвета и контрастностью.



Новый Blade 14 - это самый портативный корпус в линейке премиальных игровых ноутбуков Razer Blade, предназначенный для обеспечения высочайшей производительности дома, в дороге и в любом другом месте. Благодаря тонкому профилю всего 0,71 дюйма (17,99 мм) и весу всего 4,05 фунта (1,84 кг), Blade 14 создан для перемещения.



Широкий набор портов позволяет пользователям оставаться на связи: два порта USB4 Type-C и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A поддерживают полный набор периферийных устройств, включая док-станции Thunderbolt. В дополнение к множеству портов, позволяющих пользователям оставаться на связи лично, веб-камера 1080p обеспечивает связь с внешним миром, поддерживая вход без пароля с помощью Windows Hello и новый механический затвор для большей безопасности.

Новый Razer Blade 14, оснащенный более емким аккумулятором 68,1 Втч, обеспечивает до 10 часов работы, чтобы пользователи могли провести целый день за работой или игрой. В Razer Synapse добавлена новая функция Battery Health Optimizer, позволяющая пользователям, которые любят оставаться подключенными к сети, ограничить емкость заряда аккумулятора и лучше защитить его здоровье на протяжении многих лет. Для самых активных пользователей, работающих в мобильном режиме, предусмотрена быстрая зарядка через порт USB-C, способная достигать 80% заряда за 1 час, чтобы меньше времени проводить привязанным к розетке.



Сочетание мобильного дизайна и функций mobile first делает Blade 14 идеальным вариантом для геймеров, творцов и профессионалов, которым требуется максимальная производительность и эффективность в движении.



Геймеры могут сразу же приступить к игре, получив доступ к сотням качественных игр за счет входящего в комплект месячного пакета Xbox Game Pass Ultimate.



Проверка батареи Razer Blade 14 (2023) на воспроизведение видео. Протестировано с NVIDIA RTX 4060. Тестирование проводилось технической командой Razer в апреле 2023 года при яркости дисплея 125 нт, выключенной подсветке клавиатуры и включенной беспроводной связи. Фактическое время автономной работы может быть меньше и зависит от режима использования, программного обеспечения, настроек питания и других условий. Максимальное время работы от аккумулятора будет уменьшаться с течением времени и использованием системы.



Время зарядки при включенном устройстве в режиме ожидания. Фактическое время зарядки устройства может отличаться в зависимости от его использования.



Сердцем ноутбука является новый процессор AMD Ryzen 9 7940HS, самый быстрый в мире ультратонкий процессор, разгоняющийся до 5,2 ГГц и оснащенный AMD Ryzen AI, первым в мире специализированным механизмом искусственного интеллекта на процессоре Windows x86. Аппаратное обеспечение AMD Ryzen AI интегрировано непосредственно в процессор для максимально быстрой и эффективной обработки рабочих нагрузок искусственного интеллекта, освобождая CPU и GPU для традиционных задач, не связанных с искусственным интеллектом. Ryzen AI предоставляет геймерам и создателям доступ к технологиям на базе ИИ, обеспечивая ускоренную многозадачность, повышенную производительность, расширенное сотрудничество и повышенную эффективность. Продолжая тенденцию интегрированной в процессор системы безопасности, Blade 14 будет оснащен Microsoft Pluton для лучшей защиты данных пользователей дома, в офисе, а также в случае потери или кражи устройства.

Такой же мощный, как и мобильный, новый Blade 14 оснащен совершенно новым графическим процессором GeForce RTX 4070, способным достигать до 140 Вт TGP и обеспечивающим больше графической мощности на кубический дюйм, чем любой другой 14-дюймовый игровой ноутбук. Помимо сырой мощности, GPU ноутбука Blade 14 серии RTX 40 может использовать ИИ-технологию NVIDIA DLSS 3 frame generation для еще большего увеличения производительности.



Продолжая наследие инноваций, Blade 14 оснащен индивидуальным решением охлаждения с паровой камерой и самыми тонкими в мире выпускными ребрами (0,05 мм) для увеличения производительности охлаждения процессора на 5% при сохранении общего компактного форм-фактора.



Новый Blade 14 оснащен до 32 ГБ молниеносной памяти DDR5-5600 МГц, но для пользователей, желающих вывести Blade 14 на новый уровень, предусмотрена возможность обновления до 64 ГБ. Пользователи, желающие увеличить объем памяти, также могут обновить SSD NVMe емкостью 1 ТБ до 4 ТБ. Это означает, что геймеры и творческие личности могут настроить свою систему в соответствии с конкретными потребностями и достичь новых высот.



Сочетая мощность с пикселями, новый Blade 14 оснащен современным дисплеем 16:10 QHD+, который обеспечивает больше пикселей на дюйм великолепного игрового процесса. Быстрая частота обновления 240 Гц, невероятно низкое время отклика 3 мс и AMD FreeSync (TM) Premium гарантируют четкие, идеальные кадры в играх. Создатели контента оценят яркий дисплей с пользовательской калибровкой, достигающий пиковой яркости 500 нит и 100% охвата цветового пространства DCI-P3 для насыщенного, реалистичного изображения.