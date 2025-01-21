Razer Blade 16 2025 года – самый тонкий игровой ноутбук Razer

21 января 2025, 11:45

Razer представил новый Razer Blade 16, переработанный для большей портативности и удобства геймеров в движении, но сохранивший высокую производительность, которую ожидают от серии Razer Blade.

Оснащенный новейшими графическими процессорами для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 50 серии и, впервые, процессорами AMD Ryzen AI 9, Blade 16 предлагает невероятную вычислительную мощность и максимальную производительность на базе искусственного интеллекта. Ноутбук оснащен быстрым и ярким OLED-дисплеем QHD+ с частотой обновления 240 Гц, новой клавиатурой и увеличенным числом динамиков, что делает игровой процесс на нем еще более увлекательным.Переработанный с акцентом на портативность, Blade 16 оснащен новой термоизоляционной конструкцией, которая позволила достичь толщины всего 0,59 дюйма в самой тонкой точке, делая его самым тонким игровым ноутбуком, когда-либо созданным Razer. Несмотря на сверхтонкий дизайн, Blade 16 невероятно прочен благодаря цельному корпусу, вырезанному с высокой точностью из цельного блока алюминия. Это минимизирует размеры устройства, сохраняя его прочность.Для достижения ультратонкого профиля Blade 16 использует новую генерацию системы охлаждения с испарительной камерой и двухвентиляторной конструкцией. Эта система эффективно охлаждает ноутбук, оставаясь тихой даже под нагрузкой. Новое охлаждение охватывает 57% площади материнской платы и оснащено выхлопными ребрами толщиной 0,05 мм, что обеспечивает улучшенное рассеивание тепла в компактной конструкции.Созданный для высоких нагрузок, Blade 16 оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 и максимальной мощностью графики до 155 Вт, что обеспечивает невероятные возможности рендеринга. Построенные на архитектуре NVIDIA Blackwell, графические процессоры GeForce RTX 50 Series открывают новые горизонты для геймеров и создателей контента. Эти GPU обладают мощным потенциалом в области искусственного интеллекта, предоставляя новый уровень графической детализации и возможностей. С помощью NVIDIA DLSS 4 пользователи могут значительно увеличить производительность, генерировать изображения с невероятной скоростью и раскрывать свой творческий потенциал через NVIDIA Studio. Кроме того, поддержка NVIDIA NIM — передовых микросервисов ИИ — позволяет энтузиастам и разработчикам создавать ИИ-ассистентов, агентов и рабочие процессы с максимальной эффективностью на системах с поддержкой NIM.