Представлен внешний бокс для графиеских карт - Razer Core X

22 мая 2018, 16:15

Razer объявляет о выходе Razer Core X, внешнем боксе для графических карт с поддержкой Thunderbolt 3, призванном обеспечить производительность уровня настольных систем по приемлимой цене.

Новый Core X превращает лэптопы со встроенной графической картой – например Razer Blade Stealth – в игровые машины уровня настольного ПК, дополняя их мощность внешней графической картой. Геймеры могут сделать задел на будущее или открыть для себя мир VR-технологий, выводя возможности своих игровых машин далеко за их пределы.

Разработанный для соединения при помощи Thunderbolt 3, Core X потрясающе универсален и совместим не только с ноутбуками Razer Blade, но и с системами, поддерживающими Windows и macOS, в особенности, Windows 10 Redstone 1 и выше, а так же macOS High Sierra 10.13.4 и выше, совместимых с картами AMD Radeon. Совместимые лэптопы от Razer включают Razer Blade Stealth, Razer Blade и Razer Blade Pro (Версия с GTX 1060). Иным лэптопам на Windows 10 потребуется порт Thunderbolt 3 с поддержкой внешних графических карт (eGFX).



Алюминиевый корпус Core X достаточно просторен для размещения видеокарт размером до 3 слотов. Core X поддерживает новейшие графические карты PCIe, такие как NVIDIA GeForce, NVIDIA Quadro, а так же Radeon и Radeon Pro с поддержкой AMD XConnect.



Razer Core X содержит массивный блок питания 650W ATX для обеспечения энергией новейших, а так же выходящих в будущем видеокарт. Коннектор Thunderbolt 3 позволяет выводить 100W мощности для зарядки лэптопа.



Алюминивый корпус с решеткой и встроенным охлаждением разработан для оптимального распределения тепла и стабильного уровня нагрева во время игровых сессий или при майнинге цифровой валюты.



Установка видеокарты в Razer Core X занимает считанные секуды. Надежный алюминиевый корпус плавно раскрывается с минимальным усилием и карта фиксируется при помощи винта, закручиваемого без использования инструментов. Решение от Razer станет отличным подспорьем для лэптопов, не рассчитанных на обновления в будущем, так как графические карты легко можно заменить с целью апгрейда.



Razer так же объявляет о выходе игрового лэптопа Razer Blade 15.6”, снабженного новейшим шестиядерным процессором 8 поколения от Intel видеокартой NVIDIA™ Max-Q.