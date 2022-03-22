Razer и Fossil представляют cмарт-xасы Razer X Fossil Gen 6 для геймеров

22 марта 2022, 9:45

Razer объявил о сотрудничестве с ведущим производителем часов, компанией Fossil, для выпуска ограниченной серии смарт-часов: Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch.

В этих часах используется самая инновационная на сегодняшний день платформа для смарт-часов Fossil - долгожданный Fossil Gen 6. Они также оснащены тремя эксклюзивными циферблатами Razer, включая аналоговый, текстовый и Chroma, а также двумя стильными сменными ремешками. Razer X Fossil Gen 6 поступят в продажу в этом месяце по цене $329 в ограниченном количестве - всего 1 337 единиц.

Gen 6 - это первые смарт-часы на платформе Snapdragon Wear4100+, обеспечивающие пользователям повышенную скорость и производительность, включая ускоренное время загрузки приложений, высокую отзывчивость и более эффективное энергопотребление. Благодаря увеличению производительности на 30% и работе под управлением Wear OS от Google, смарт-часы делают гораздо больше, гораздо быстрее, обеспечивая геймерам модное преимущество. Смарт-часы Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch также могут похвастаться лучшими возможностями для отслеживания здоровья, что свидетельствует о приверженности обоих брендов здоровому образу жизни, и которые появились всего через несколько месяцев после запуска специальной оздоровительной инициативы Razer для геймеров под названием Champions Start From Within.



Смарт-часы Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch имеют 44-миллиметровый черный корпус, три эксклюзивных циферблата и элементы пользовательского интерфейса Razer. В комплект также войдут два сменных 22-миллиметровых силиконовых ремешка, разработанных на заказ и выполненных в знаковых для Razer черном и зеленом цветах.

«Наше сотрудничество с Fossil в течение последних нескольких лет привело к сближению моды и технологий, - говорит Панкадж Кедиа, старший директор по маркетингу продукции Qualcomm Technologies, Inc., - Смарт-часы Fossil Gen 6 Smartwatch выводят эту концепцию на новый уровень, уделяя повышенное внимание фитнесу, здоровью и хорошему самочувствию. Мы рады расширить наше сотрудничество с Razer и предложить производительность и сверхбыструю отзывчивость нашей платформы Snapdragon Wear 4100+ одному из самых преданных игровых сообществ в мире».