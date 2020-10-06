Cмарт-часы Fossil Gen 5E на старой платформе Qualcomm оценены в $249

6 октября 2020, 14:45

Компания Fossil анонсировала обновлённую версию смарт-часов Gen 5, которые были представлены в прошлом году.

Новая модель под названием Fossil Gen 5E будет доступна покупателям в 44- и 42-миллиметровой версиях.

Стоит сказать, что независимо от выбранного размера вы получите часы с 1,19-дюймовым OLED-дисплеем (у 42-миллиметровой версии более узкий безель). Аппаратной основой новинки, как и прошлогодней модели, является чип Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Хотя Fossil могла бы использовать более продвинутый Wear 4100, который был представлен в этом году. В наличии 1 Гбайт оперативной памяти и 4 Гбайт внутренней памяти. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 300 мА·ч.



Часы выполнены в защищённом корпусе, которому не страшны брызги воды или капли дождя, но во время плавания Gen 5E использовать нельзя. Имеется встроенный NFC-чип для проведения бесконтактных платежей. Новинка получила большинство функций, которые были предложены в прошлогодней моделью.



Устройство может использоваться для отслеживания качества сна и во время занятий фитнесом. Поддерживается отслеживание пульса, а также возможность взаимодействия с Google Assistant с помощью голосовых команд. В наличии микрофон и динамик, которые могут использоваться для совершения звонков через синхронизированный с часами смартфон, работающий под управлением Android или iOS.



Устройство лишено собственного приёмника сигналов GPS, поэтому для определения местоположения с помощью часов придётся синхронизировать их со смартфоном. В отличие от предыдущей модели Gen 5E не имеет датчика освещения, высотомера и компаса.