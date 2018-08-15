Michael Kors Runway – смарт-часы с датчиком ЧСС

15 августа 2018, 9:45

Малоизвестный у нас бренд Michael Kors, который специализируется на выпуске аксессуаров категории люкс, объявил об анонсе своих новых смарт-часов – Runway.



В качестве аппаратной платформы здесь Qualcomm Snapdragon Wear 2100.

Отдельно отмечаются модули Bluetooth и Wi-Fi.



Работает новинка под управлением ОС Wear OS. Предоставлена возможность взаимодействовать с Google Assistant.



Отдельно производитель отмечает различные сенсоры «на борту», ориентированные на отслеживание физической активности владельца часов. Есть здесь также датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС), который позволяет анализировать состояние организма.



За GPS также не забыли.

Корпус Runway защищен от проникновения внутрь воды, а потому с гаджетом можно даже купаться.Релиз новинки должен состояться в ближайшее время, однако более точная дата пока не приводится. О стоимости, пусть даже ориентировочной, информации также нет.