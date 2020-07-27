ТОП смарт-часов до 4000 гривен

27 июля 2020, 9:15

Для многих смарт-часы стали незаменимым помощником на каждый день. Они принимают уведомления и звонки, как смартфон, напоминают о необходимости заняться спортом, как персональный тренер, при этом показывают время и позволяют оставаться в курсе последних событий. Если вы хотите купить смарт часы, то вашему вниманию подборка лучших моделей до 4 000 гривен от интернет-магазина «Стилус».

AmazFit Bip — 1 899 гривен

Стильные смарт-часы с водонепроницаемым корпусом, датчиком сердечного ритма и весьма большим дисплеем для четкого отображения информации — 1,28’’. Гаджет изготовлен из поликарбоната, он характеризуется повышенной устойчивостью к повреждениям. Весит смарт- прибор всего 32 грамма, поэтому вы даже не ощутите его на запястье.

Благодаря водонепроницаемому корпусу (защита IP68) смарт-часы выдерживают погружение под воду на глубину до 1,5 метра на полчаса. При этом часы нельзя использовать при высокой температуре (в бане) и не рекомендуется с ними долго плавать. Amazfit Bip синхронизируются с мобильными приложениями MiFit или Notify&Fitness через интерфейс Bluetooth 4.0.

Honor Watch Magic — 3 836 гривен

Смарт-часы от Honor — это идеальный гаджет для отслеживания состояния здоровья и отслеживания активности. Сочетая функции фитнес-трекера и смарт-браслета, устройство является отличным выбором для обычных пользователей и спортсменов. Преимущества модели:

Смарт-часы от Honor — это идеальный гаджет для отслеживания состояния здоровья и отслеживания активности. Сочетая функции фитнес-трекера и смарт-браслета, устройство является отличным выбором для обычных пользователей и спортсменов. Преимущества модели:

- классический дизайн;

- удобный регулируемый браслет;

- поддержка спортивных функций (бег, езда на велосипеде, триатлон и т.д);

- поддержка работы с приложениями;

- смарт-будильник;

- подходит для платформ Android и iOS;

- влагозащита по стандарту IP67.

В смарт-часы встроены альтиметр, гироскоп и компас, система GPS, поэтому вся информация отображается точно. Для синхронизации смарт-браслета со смартфоном нужно установить программу “Huawei Здоровье”. Подключение произойдет через модуль Bluetooth (его нужно включать на обоих устройствах). Благодаря аккумулятору емкостью 178 мАч гаджет работает около недели без подзарядки.

IWO 10 (IWO X) (Lemfo W54) — 2 777 гривен

Смарт-часы выполнены в корпусе из алюминия, характеризуются отличной износостойкостью и широким набором функций. Модель получила спортивный ремешок из мягкого силикона, который не вызывает аллергию. Этот гаджет также можно синхронизировать со смартфоном, установив соответствующее приложение. После синхронизации вы сможете принимать звонки и отвечать на них, получать сообщения и уведомления с разных программ. Также в IWO 10 есть все необходимые датчики для:

- измерения пульса;

- измерения артериального давления;

- отслеживания качества сна;

- трекинга активности (бег, ходьба, езда на велосипеде).

Blaze Light — 1 847 гривен

Blaze Light оснащены круглым IPS-экраном диагональю 1,3’’. Ремешок выполнен из силикагеля, что позволяет вашей коже дышать, а также продлевает срок его эксплуатации. Благодаря использованию премиум материалов смарт-вотч удобные и вовсе не ощущаются на запястье. Модель перенимает на себя функциональные обязанности вашего помощника:

- считает количество шагов и калорий;

- отслеживает качество сна;

- будит в установленное время;

- уведомляет о звонках и сообщениях.

Смарт-часы синхронизируются с гаджетами, которые работают на операционных системах Android и iOS. С помощью вибрации гаджет информирует о входящем вызове, новом сообщении или уведомлении.

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