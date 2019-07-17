ТМ Huami представила крутые смарт-часы Amazfit GTR: NFC и AMOLED-экран

17 июля 2019, 10:15

В Сети появилась информация о том, что поддерживаемая китайской Xiaomi торговая марка Huami представила новые смарт-часы - Amazfit GTR.



Согласно официальным данным, новинка будет доступна в двух версиях – 42 мм и 47 мм. Кроме того, изделие можно будет купить в корпусе из нержавеющей стали, алюминия и даже титана.

Amazfit GTR получили AMOLED – дисплей со стеклом Corning Gorilla Glass 3. Размер экрана у версии 42 мм составляет 1,2 дюйм, а у 47 мм – 1,39 дюймов.



Касательно арсенала датчиков, здесь речь о сенсоре BioTracker PPG, который отслеживает частоту сердечных сокращений, а также шестиосном акселерометре и геомагнитном сенсоре. Еще есть барометр, сенсор освещения, приемник GPS/ГЛОНАСС.

Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Bluetooth 5.0 LE и NFC.Кроме того, эта новинка получила герметичный корпус, который выдерживает погружение на глубину до 50 метров включительно.Одного полного заряда аккумулятора должно хватать на 24 дня пользования.В продаже новинка появится по цене от $120.