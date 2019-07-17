ТМ Huami представила крутые смарт-часы Amazfit GTR: NFC и AMOLED-экран

В Сети появилась информация о том, что поддерживаемая китайской Xiaomi торговая марка Huami представила новые смарт-часы - Amazfit GTR.
Согласно официальным данным, новинка будет доступна в двух версиях – 42 мм и 47 мм. Кроме того, изделие можно будет купить в корпусе из нержавеющей стали, алюминия и даже титана.
Amazfit GTR получили AMOLED – дисплей со стеклом Corning Gorilla Glass 3. Размер экрана у версии 42 мм составляет 1,2 дюйм, а у 47 мм – 1,39 дюймов.
Касательно арсенала датчиков, здесь речь о сенсоре BioTracker PPG, который отслеживает частоту сердечных сокращений, а также шестиосном акселерометре и геомагнитном сенсоре. Еще есть барометр, сенсор освещения, приемник GPS/ГЛОНАСС.
Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Bluetooth 5.0 LE и NFC.
Кроме того, эта новинка получила герметичный корпус, который выдерживает погружение на глубину до 50 метров включительно.
Одного полного заряда аккумулятора должно хватать на 24 дня пользования.
В продаже новинка появится по цене от $120.