27 августа 2020, 9:45

Смарт-часы Huami Amazfit Neo в стиле Casio оснащены датчиком ЧСС

Марка Huami, которую поддерживает китайская компания Xiaomi, выпустила «умные» наручные часы Amazfit Neo: приобрести устройство можно по ориентировочной цене 40 долларов США.

Гаджет выполнен в стиле классических электронных часов Casio восьмидесятых годов. Он оснащён 1,2-дюймовым монохромным дисплеем, который постоянно находится во включенном состоянии. В левой и правой боковых частях корпуса расположены по две физические кнопки управления.

Новинка оборудована акселерометром и датчиком частоты сердечных сокращений (ЧСС). Устройство способно отслеживать физическую активность, изменения пульса в течение дня, качество и продолжительность сна и пр. Предусмотрены различные спортивные режимы.

Для обмена данными со смартфоном используется беспроводная связь Bluetooth 5.0; говорится о совместимости с программными платформами Android 5.0 и выше, а также iOS 10.0 и выше.

Часы имеют размеры 40,3 × 41 × 11,7 мм и весят 32 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 160 мА·ч, заряда которой хватит на 28 дней использования. Благодаря герметичному исполнению устройство не боится погружений под воду.

(С) 3Dnews
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